Врач посоветовал россиянам реже чистить уши и ковырять в носу

Москва, 31 июля. Желание ковырять в носу и чрезмерная гигиена ушей могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем или вызвать их, предупредили врачи.

Носовые пути в норме должны быть абсолютно чистыми, наличие слизи в них указывает на простуду или образование грибка и требует вмешательства специалиста. Иногда ковыряние в носу может быть невротическим симптомом, в таком случае человеку также необходима помощь специалиста, объяснил ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Ушная сера необходима для защиты от различных инфекций, ее излишки должны выходить без посторонней помощи. Ватные палочки предназначены исключительно для макияжа и других косметических целей, их использование для ушей может создать пробки, передает NEWS.ru.

Риск развития ЛОР-заболеваний в летнее время также высок, как и зимой, убежден врач-отоларинголог Михаил Артемьев. Специалист посоветовал россиянам с осторожностью употреблять ледяные напитки в жару.