Силовики задержали убийц гражданина Таджикистана в Брянске

Брянск, 31 июля. Следователи предъявили обвинения четверым мужчинам. Они причастны к похищению и убийству уроженца Таджикистана.

По версии брянского СУ СКР, в 2019 году потерпевший поссорился в столичном клубе с 21-летним мужчиной. которого затем убил. Злоумышленник скрылся, его объявили в розыск.

Отец погибшего нашел двух человек, которые согласились помочь разыскать и наказать иностранца. Родственник погибшего пообещал им солидную денежную сумму. Один из исполнителей взял на дело своего приятеля. Троица выяснила, где искать убийцу, и выехала в Брянск.

Днем двое злоумышленников проникли в квартиру, где находился иностранец. Они избили пострадавшего, надели пакет ему на голову и затолкали в машину. Мужчину вывезли в лес, где еще плотнее обмотали скотчем, а затем сбросили тело в выкопанную ранее яму. Труп они присыпали песком и мусором.

В зависимости от роли фигурантам предъявлены обвинения. Суд отправил в СИЗО криминальную четверку.

Жительница Ленобласти не простила прохожему замечание в адрес своего сына. Женщина зашла за «обидчиком» в подъезд и выстрелила ему в руку.