Лондон направил 250 миллионов фунтов на программу истребителя «шестого поколения»

Лондон, 31 июля. Министерство обороны Великобритании выделило 250 миллионов фунтов стерлингов на программу создания нового военного самолета Tempest.

Как передает издание UK Defence Journal, британское военное ведомство подписало контракт с компанией BAE Systems. Заключение договоренностей свидетельствует о начале развития и оценки программы Future Combat Air System Cooperation (FCASC), в рамках которой и должен быть сконструирован истребитель Tempest.

В данной программе также участвуют Швеция и Италия. Конструкторы консорциума Team Tempest (в состав входят BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo и MBDA) заявили, что новый самолет будет принадлежать к «шестому поколению». Он должен будет поступить в эксплуатацию в 2035 году и стать заменой для Eurofighter Typhoon.

Ранее американские эксперты сравнили российский истребитель Су-35 и европейский самолет Eurofighter Typhoon, устроив между ними «смертельную схватку».