Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 21:56
21:51
Спорт
Автор NYT тремя словами ответил на просьбу убрать флаг России с поста в Twitter
21:44
Весь мир
Ndjoni Sango: россияне смогли повысить доходы от таможенных пошлин в ЦАР
21:43
Происшествия
Спасатели ликвидировали открытое горение в общежитии Нижнего Новгорода
21:36
Общество
Сразу после тридцатиградусной жары в Калининградской области выпал град
21:31
Общество
Поставки белорусской вакцины от COVID-19 в больницы запланированы на 2022 год
21:26
Экономика
«Нафтогаз» хочет вести переговоры по транзиту только с «Газпромом»
21:19
Весь мир
Правительство Ливии намерено удвоить усилия по борьбе с COVID-19
21:16
Весь мир
«Страна погружается в хаос»: в ЦАР раскритиковали бездействие миссии ООН в Мали
21:14
Общество
Жители Узбекистана перечислили главные стереотипы россиян
21:13
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о продолжении войны с «Северным потоком — 2»
Все новости

Американские ученые допустили существование гидрогематита на Марсе

  /   Обновлено: 31 июля 2021 20:45
Наука
Американские ученые допустили существование гидрогематита на Марсе
nasa.gov

Вашингтон, 31 июля. Гидрогематит (оксид железа) существует, заявили американские ученые. Не исключено, что он распространен на Марсе.

Исследователи предположили, что они имеют дело с распространенной формой оксида железа, формирующейся при относительно невысоких температурах на Земле. Из этого следует, что он может содержать большое количество воды в засушливых планетарных средах. Среди них и поверхность Марса.

«Большая часть поверхности Марса, по-видимому, возникла, когда поверхность была более влажной, и оксиды железа осаждались из этой воды. Но существование гидрогематита на Марсе все еще остается предположением», — рассказал Питер Дж. Хини из Университета штата Пенсильвания.

Некоторые ученые подвергают сомнению предположение, что на Марсе существовали озера. О том, что они могут быть, в 2018 году заявляла группа из Института астрофизики в Италии. Однако современные исследования указывают на обратное.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Американские ученые допустили существование гидрогематита на Марсе
сша исследование оксид железа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru