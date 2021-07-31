Американские ученые допустили существование гидрогематита на Марсе

Вашингтон, 31 июля. Гидрогематит (оксид железа) существует, заявили американские ученые. Не исключено, что он распространен на Марсе.

Исследователи предположили, что они имеют дело с распространенной формой оксида железа, формирующейся при относительно невысоких температурах на Земле. Из этого следует, что он может содержать большое количество воды в засушливых планетарных средах. Среди них и поверхность Марса.

«Большая часть поверхности Марса, по-видимому, возникла, когда поверхность была более влажной, и оксиды железа осаждались из этой воды. Но существование гидрогематита на Марсе все еще остается предположением», — рассказал Питер Дж. Хини из Университета штата Пенсильвания.

Некоторые ученые подвергают сомнению предположение, что на Марсе существовали озера. О том, что они могут быть, в 2018 году заявляла группа из Института астрофизики в Италии. Однако современные исследования указывают на обратное.