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Сенатор Косачев объяснил, как Словения может повлиять на отношения России и Евросоюза
Политика
Сенатор Косачев объяснил, как Словения может повлиять на отношения России и Евросоюза
wikipedia.org  /  Szeder László

Москва, 31 июля. С 1 июля 2021 года Словения председательствует в Совете Евросоюза. Членство государства может помочь сдвинуть отношения России и ЕС с мертвой точки.

Власти Словении руководствуются конструктивным настроем. В рамках своего председательства страна может помочь перезагрузить отношения Москвы и Брюсселя, уверен вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом сенатор сказал в ходе выступления по случаю Дня российско-словенской дружбы на перевале Вршич.

По мнению Косачева, Россия и Словения могли бы подать достойный пример межпарламентского диалога.

Ранее стало известно, что ситуация с эпидемией COVID-19 в Словении улучшается. Об окончании пандемии рассказали в министерстве здравоохранения республики.

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россия евросоюз словения
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