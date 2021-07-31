Сенатор Косачев объяснил, как Словения может повлиять на отношения России и Евросоюза

Москва, 31 июля. С 1 июля 2021 года Словения председательствует в Совете Евросоюза. Членство государства может помочь сдвинуть отношения России и ЕС с мертвой точки.

Власти Словении руководствуются конструктивным настроем. В рамках своего председательства страна может помочь перезагрузить отношения Москвы и Брюсселя, уверен вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом сенатор сказал в ходе выступления по случаю Дня российско-словенской дружбы на перевале Вршич.

По мнению Косачева, Россия и Словения могли бы подать достойный пример межпарламентского диалога.

Ранее стало известно, что ситуация с эпидемией COVID-19 в Словении улучшается. Об окончании пандемии рассказали в министерстве здравоохранения республики.