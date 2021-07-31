Бойцы ВСУ случайно сожгли свою БМП при обстреле территории ЛНР

Луганск, 31 июля. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) непроизвольно уничтожили собственную бронемашину при очередных обстрелах Луганской Народной Республики.

Потушить бронемашину не удалось, она полностью сгорела, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин. По его словам, данный инцидент стал причиной разбирательства на уровне бригадного командования ВСУ.

«В ходе проведения расследования установлено, что БМП (24-й бригады ВСУ. — Прим. ред.) была уничтожена в результате пожара, спровоцированного обстрелом территории ЛНР с использованием зажигательных боеприпасов», — отметил Мазейкин.

Ранее руководитель ЛНР Леонид Пасечник напомнил украинским властям о единственном эффективном способе мирного и устойчивого урегулирования конфликта в Донбассе.