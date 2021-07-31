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Иркутскую чиновницу приговорили к условному сроку за мошенничество
Происшествия
Иркутскую чиновницу приговорили к условному сроку за мошенничество
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Иркутск, 31 июля. Главу Марковского муниципального образования приговорили к условному сроку за мошенничество.

Накануне Свердловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении главы Марковского муниципального образования. Экс-чиновницу обвиняли мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Фигурантку приговорили к трем годам условного срока. Также чиновница должна будет заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, женщину лишили права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на два года.

Напомним, что иркутскую экс-чиновницу обвинили в мошенничестве еще в 2019 году. По версии следствия, Шумихина присвоила себе земельный участок в поселке Маркова, который стоит более 300 тысяч рублей и является госсобственностью.

В Новосибирске завершился суд над бывшим гендиректором АО «УК «Биотехнопарк» Владимиром Кожевниковым, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 3,5 годам условно, а также к штрафу в один миллион рублей.

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мошенничество преступление условный срок
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