Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 10:04
10:01
Происшествия
Пять человек пострадали во время перестрелки в Индианаполисе
09:58
Политика
Азаров сравнил печенье Байдена для Тихановской с сребрениками Иуды
09:52
Армия
Авиация ВВО сбросила более 60 тонн воды на очаги возгорания в лесах Якутии
09:51
Общество
Синоптик пообещал петербуржцам ливни и грозы 1 августа
09:51
Шоу-бизнес
Тимати попросил экс-возлюбленную Решетову выслать ему список подходящих девушек
09:50
Наука
Ученые обнаружили фактор, который помог птицам пережить динозавров
09:48
Происшествия
Более 10 человек попали в больницу после массового ДТП в Германии
09:41
Наука
Археологи доказали, что предки людей пользовались огнем 400 тысяч лет назад
09:39
Общество
Инфекционист рассказал о способе снизить риск заражения COVID-19
09:38
Армия
Бойцы ЗВО отправятся в Мехико для участия в параде ко Дню независимости Мексики
Все новости

Саудовская Аравия открыла новый терминал для круизных кораблей в Джидде
Весь мир
Саудовская Аравия открыла новый терминал для круизных кораблей в Джидде
Global Look Press  /  Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com

Эр-Рияд, 31 июля. Круизный корабль MSC Bellissima стал первым судном, которое отправилось в плавание из нового саудовского порта в Джидде, на западном побережье королевства.

Длина судна MSC Bellissima превышает 300 метров, что сопоставимо с тремя футбольными полями. При вместимости в 4500 пассажиров оно проследует по маршруту Джидда — Акаба (Иордания) — Сафага (Египет).

Выход лайнера в море состоялся через два дня после открытия для пассажирских лайнеров морского терминала, который был построен с целью развития туриндустрии в стране.

«Открытие первого порта для круизных судов представляет собой важный шаг в поддержке туристического сектора в королевстве», — сказал журналистам Саудовского агентства печати управляющий директор Cruise Saudi Фаваз Фаруки.

Принадлежащая государственному инвестиционному фонду судоходная компания ранее заключила сделку со швейцарской фирмой MSC Cruises о зимних рейсах с ноября 2021 по март 2022 года. Стоимость поездок — от 2195 риалов (585 долларов США). Эти круизы будут курсирвоать из Джидды в Красном море и Даммама на побережье Персидского залива Саудовской Аравии с расчетом на участие 170 000 пассажиров.

Развитие сектора туризма является одним из основных направлений стратегии наследного принца Мухаммада бин Салмана Vision 2030, призванной снизить зависимость королевства от экспорта нефти и диверсифицировать ее экономику. В рамках этой программы реализуются крупные государственные проекты по переходу на возобновляемые источники энергии (солнечную и ветряную), масштабное озеленение территории государства и строительство ряда туристических зон.

Подробности о других инициативах Vision
 / Федеральное агентство новостей

Для скорейшего открытия границ путешественникам саудовское руководство нарастило темпы вакцинации и 29 июля заявило о разрешении на въезд в страну для полностью привитых иностранных граждан. Одновременно с этим власти Иордании также предпринимают усилия по восстановлению туристического сектора после коллапса в 2020 году, причем ставка в ближайшее время делается на посетителей из соседних стран и государств Аравийского полуострова.

По официальным данным, всего с начала пандемии количество погибших от коронавируса в королевстве составило около 8 тысяч человек, число выздоровевших достигло полумиллиона.

За последние сутки минздрав страны сообщил об 11 летальных исходах и 1146 новых случаях заражения.

На сегодняшний день в королевстве было введено более 26,6 миллиона доз вакцины при населении численностью свыше 34 млн человек, при этом около 30% из них являются мигрантами.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Саудовская Аравия открыла новый терминал для круизных кораблей в Джидде
саудовская аравия туризм MSC Bellissima
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru