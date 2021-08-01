Саудовская Аравия открыла новый терминал для круизных кораблей в Джидде

Эр-Рияд, 31 июля. Круизный корабль MSC Bellissima стал первым судном, которое отправилось в плавание из нового саудовского порта в Джидде, на западном побережье королевства.

Длина судна MSC Bellissima превышает 300 метров, что сопоставимо с тремя футбольными полями. При вместимости в 4500 пассажиров оно проследует по маршруту Джидда — Акаба (Иордания) — Сафага (Египет).

MSC BELLISSIMA: SUPER CRUISE SHIP SETS SAIL FROM SAUDI ARABIA FOR FIRST TIME#ARYNews https://t.co/6FhyqyOLk9 — ARY News (@ARYNEWSOFFICIAL) July 31, 2021

Выход лайнера в море состоялся через два дня после открытия для пассажирских лайнеров морского терминала, который был построен с целью развития туриндустрии в стране.

«Открытие первого порта для круизных судов представляет собой важный шаг в поддержке туристического сектора в королевстве», — сказал журналистам Саудовского агентства печати управляющий директор Cruise Saudi Фаваз Фаруки.

Принадлежащая государственному инвестиционному фонду судоходная компания ранее заключила сделку со швейцарской фирмой MSC Cruises о зимних рейсах с ноября 2021 по март 2022 года. Стоимость поездок — от 2195 риалов (585 долларов США). Эти круизы будут курсирвоать из Джидды в Красном море и Даммама на побережье Персидского залива Саудовской Аравии с расчетом на участие 170 000 пассажиров.

Развитие сектора туризма является одним из основных направлений стратегии наследного принца Мухаммада бин Салмана Vision 2030, призванной снизить зависимость королевства от экспорта нефти и диверсифицировать ее экономику. В рамках этой программы реализуются крупные государственные проекты по переходу на возобновляемые источники энергии (солнечную и ветряную), масштабное озеленение территории государства и строительство ряда туристических зон.

/ Федеральное агентство новостей

Для скорейшего открытия границ путешественникам саудовское руководство нарастило темпы вакцинации и 29 июля заявило о разрешении на въезд в страну для полностью привитых иностранных граждан. Одновременно с этим власти Иордании также предпринимают усилия по восстановлению туристического сектора после коллапса в 2020 году, причем ставка в ближайшее время делается на посетителей из соседних стран и государств Аравийского полуострова.

Fully vaccinated tourists from various countries can now enter Saudi Arabia without the need to quarantine starting August 1, as long as they can present a vaccination certificate of the KSA approved vaccines. pic.twitter.com/yi6b51XmJU — About Her (@AboutHerOFCL) July 30, 2021

По официальным данным, всего с начала пандемии количество погибших от коронавируса в королевстве составило около 8 тысяч человек, число выздоровевших достигло полумиллиона.

За последние сутки минздрав страны сообщил об 11 летальных исходах и 1146 новых случаях заражения.

На сегодняшний день в королевстве было введено более 26,6 миллиона доз вакцины при населении численностью свыше 34 млн человек, при этом около 30% из них являются мигрантами.