Итоги восьмого соревновательного дня Олимпиады-2020 и расписание на 1 августа

Олимпийские игры на экваторе, а сборная России до сих пор сохраняет четвертую позицию в общекомандном медальном зачете. На счету у команды ОКР 37 медалей, в том числе 11 золотых. По количеству медалей наша команда поднялась на третье место, уверенно обгоняя японцев. С золотыми наградами пока дела складываются сложнее. У ближайшего соперника — сборной США — 16 золотых медалей, у Японии — 17, а у команды Китая — 21.

31 июля, в восьмой соревновательный день, российские спортсмены завоевали всего три награды.

Стрельба

Порадовала болельщиков в очередной раз российская стрельба. Юлия Зыкова и Юлия Каримова в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров выиграли серебряную и бронзовую медали. Отметим, что Зыкова претендовала на победу — девушка квалифицировалась с олимпийским рекордом, но чуть дрогнула в решающий момент и уступила швейцарской спортсменке Нине Кристен. Юлия Каримова изначально не шла на медаль, но собралась на последние выстрелы и добыла трудовую бронзу.

mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации

Золотое фехтование

Очередное золото в российскую копилку добавили фехтовальщицы. Наши саблистки вслед за личным первенством доказали, что они сильнее всех в мире и в командных соревнованиях. Победить оказалось не так просто, как предполагалось изначально. Софье Великой, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и Светлане Шевелевой пришлось помучиться с француженками, которые обеспечили себе, казалось бы, комфортный отрыв, но российские девушки смогли его быстро ликвидировать и создать свой задел.

wikipedia.org / Marie-Lan Nguyen

Разочарования дня

Сегодня наша команда оказалась чемпионом по обидным деревянным медалям — четвертым местам. Утром россиянам не повезло в бассейне — Андрей Минаков стал четвертым в стометровке баттерфляем, Анастасия Кирпичникова — восьмой на дистанции 800 метров вольным стилем, а команда в комбинированной смешанной эстафете заняла лишь седьмое место.

На медали можно было рассчитывать и в командных соревнованиях по дзюдо, но не сложилось. Наши атлеты проиграли схватку за бронзовые медали Израилю со счетом 1:4.

Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Потерпела неудачу и российская женская теннисная пара Елена Веснина/Вероника Кудерметова, которым до заветной награды оставалось всего одно набранное очко. В итоге теннисистки проиграли четыре матчбола подряд и подарили бронзу бразильянкам.

1 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 27 комплектов медалей в 12 видах спорта. У сборной России есть прекрасные шансы стать их счастливыми обладателями.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно победила в медальном зачете по фехтованию на Олимпийских играх в Токио. Российские фехтовальщики и фехтовальщицы заработали для сборной три золотых, три серебряных и одну бронзовую медали. На втором месте в медальном зачете сейчас находятся французы, у которых в копилке четыре награды, включая одно золото.