Принц Чарльз обеспокоен ухудшением отношений с принцем Гарри и Меган Маркл

Лондон, 31 июля. Королевскую семью продолжают сотрясать скандалы. Принц Гарри после переезда в США рассорился со всеми родственниками, включая даже своего отца, герцога Эдинбургского.

После так называемого мегзита и переезда в Калифорнию герцоги Сассекские то и дело провоцируют скандалы. Они дали несколько провокационных интервью, в которых якобы раскрыли настоящую обстановку, царящую в Букингемском дворце. Слова принца Гарри стали ударом для его отца, герцога Эдинбургского. Принц Чарльз сильно переживал после интервью сына американской телеведущей Опре Уинфри, однако не смог лишить его средств и продолжил отсылать наследнику деньги.

Позже отношения между отцом и сыном еще больше ухудшились. Причиной этого вновь стали неосторожные слова принца Гарри. Он заявил, что «есть место только для одной королевы», имея в виду свою супругу Меган Маркл. Герцог Эдинбургский воспринял это как нежелание сына принять его вторую жену Камиллу Паркер-Боулз. Королевские биографы считают, что отношения отца и сына сильно обострились. В Букингемском дворце все обеспокоены выходом мемуаров принца Гарри.

«Принц Гарри может задокументировать свои «сложные отношения» с герцогиней Корнуолл (Камиллой Паркер-Боулз, — Прим. ред.), что может нанести большой ущерб королевской семье. Чарльз сейчас закладывает основу для того, чтобы она стала королевой», — обяъснил эксперт.

После ряда скандальных заявлений принц Гарри сообщил, что работает над мемуарами. Он пообещал, что выпустит книгу в конце 2022 года. Эксперты Букингемского дворца предполагают, что в новом произведении речь пойдет о матери принца, покойной леди Ди.