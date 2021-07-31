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Экономика
Премиальный купе-кроссовер Infiniti QX55 приедет в РФ до конца года
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Премиальный купе-кроссовер Infiniti QX55 приедет в РФ до конца года

  /   Обновлено: 31 июля 2021 20:13
Экономика
Премиальный купе-кроссовер Infiniti QX55 приедет в РФ до конца года
infiniti.ru  /  Infiniti

Иокогама, Япония, 31 июля. Модель QX55 от японского бренда появится на отечественном авторынке в IV квартале.

Автомобилестроительная компания Infiniti привезет в Россию премиум-вариацию кроссовера под названием QX55 до конца этого года. Об этом пишет «Автостат».

Машина оборудуется мотором на 2,0 литра, мощность которого достигает 249 л.с. Начальное исполнение модели будет продаваться по цене от 4,17 млн рублей. Версия Luxe предложит полный привод, вариатор, диски на 20 дюймов, светодиоды, а также климат-контроль с двумя зонами и люк с электроприводом.

Комплектация Essential реализуется уже за 4,445 млн рублей. Улучшенный набор авто включает обивку из натуральной кожи, функции запоминания положения водительского кресла, зеркал и рулевой колонки, а также запуск мотора с расстояния.

Максимальное оснащение называется Essential ProActive. Стоимость комплекта — 4,695 млн рублей. Производитель предлагает за эти деньги прямое адаптивное управление, защиту от выезда с полосы движения и систему поддержания безопасности для избежания аварий в слепой зоне.

Конкуренты марки из Китая недавно пополнили ассортимент версий кроссовера Tiggo 4. Представители корпорации Chery решили расширить набор комплектаций автомобиля в России.

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infiniti купе-кроссовер QX55
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