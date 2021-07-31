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Пропавшую австралийку обнаружили мертвой в Грузии

  /   Обновлено: 31 июля 2021 20:23
Происшествия
Пропавшую австралийку обнаружили мертвой в Грузии
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Степан Яцко

Тбилиси, 31 июля. Грузинские спасатели обнаружили труп гражданки Австралии Шанай Брук, пропавшей накануне. Об этом сообщили местные СМИ.

Об исчезновении австралийки рассказала в соцсетях ее подруга. Женщина сообщила, что Брук находилась в парке Мтацминда в Тбилиси и беседовала с ней по телефону. Во время разговора на иностранку напали. Девушка успела попросить помощи у подруги.

Развернулись масштабные поиски. К ним были привлечены более 100 спасателей и кинологи с собаками. Спустя сутки тело пропавшей обнаружили в ущелье под колесом обозрения. Преступники прикрыли ее труп ветками и листьями. Устанавливаются детали произошедшего.

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грузия труп австралийка
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