Пропавшую австралийку обнаружили мертвой в Грузии

Тбилиси, 31 июля. Грузинские спасатели обнаружили труп гражданки Австралии Шанай Брук, пропавшей накануне. Об этом сообщили местные СМИ.

Об исчезновении австралийки рассказала в соцсетях ее подруга. Женщина сообщила, что Брук находилась в парке Мтацминда в Тбилиси и беседовала с ней по телефону. Во время разговора на иностранку напали. Девушка успела попросить помощи у подруги.

Развернулись масштабные поиски. К ним были привлечены более 100 спасателей и кинологи с собаками. Спустя сутки тело пропавшей обнаружили в ущелье под колесом обозрения. Преступники прикрыли ее труп ветками и листьями. Устанавливаются детали произошедшего.