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Внучка Софии Ротару поразила поклонников красотой на фото со свадьбы
Шоу-бизнес
Внучка Софии Ротару поразила поклонников красотой на фото со свадьбы
instagram.com  /  @sofiarotaru.official

Рим, 31 июля. Внучка певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко поделилась с подписчиками новыми кадрами. Девушка показала поклонникам фото и видео со свадьбы.

Новые снимки появились на странице Евдокименко в Instagram. На фото внучка Ротару позирует в легком белоснежном наряде из прозрачной ткани.

Девушка даже ввела подписчиков в заблуждение — некоторые поклонники решили, что эти кадры были сняты на ее свадьбе. На самом деле модель побывала на церемонии бракосочетания друзей в Италии. Судя по видео в посте Евдокименко, на праздничном мероприятии действовал дресс-код, поэтому все гости оделись в белые наряды.

Подписчики внучки Ротару поразились красотой девушки на новых фото. Поклонники оставили под кадрами множество комплиментов и сравнили модель со звездной бабушкой.

«Красивая фигура, магический взгляд, блестящий ум, лучезарная улыбка — и это все ты»;

«Очень милая красоточка, просто воздушная!»;

«Какая же она красивая... Вся в бабушку»;

«Невероятная Сонечка!!! Невозможно насмотреться», — написали восхищенные пользователи Instagram.

Многие поклонники отмечают, что 73-летняя София Ротару прекрасно выглядит для своего возраста. Однако недавно в Сети появились кадры с певицей без ретуши, которые неприятно удивили фанатов артистки.

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певица ротару Евдокименко
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