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Онколог предупредил россиян об опасности развития меланомы в интимных зонах
Общество
Онколог предупредил россиян об опасности развития меланомы в интимных зонах
pixabay.com

Москва, 31 июля. Главные причины, по которым в интимных зонах может развиваться меланома, перечислил врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

По его словам, появление меланомы в интимных местах может быть вызвано постоянным трением и травмами этих участков кожи. При этом люди зачастую стесняются показывать новообразования в таких местах, отметил он.

«У таких пациентов она диагностирована на поздних стадиях за счет того, что люди стесняются идти к врачу, показать, лишний раз задать вопрос», — заявил Пылев в эфире в радиостанции «Говорит Москва».

Врач также рассказал, что в больницу часто обращаются пациенты, которые удаляли новообразования не у онколога, а в салонах красоты. Таким людям медик рекомендует сделать гистологию, а перед операцией обязательно пройти консультацию у специалистов.

Длительное нахождение на солнце серьезно вредит здоровью кожи. Именно поэтому нужно стараться как можно меньше подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Кроме того, необходимо следить за состоянием родинок.

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врач онколог родинка пылев
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