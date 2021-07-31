Есть ли шанс возродить ядерную сделку после ухода главы МИД Ирана Джавада Зарифа

Перед окончанием срока полномочий МИД Ирана Джавад Зариф предоставил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо из 200 страниц, в котором говорится о невыполнении Западом условий ядерной сделки.

При этом дипломат надеется, что при новом президенте Эбрахиме Раиси по итогам переговоров в Вене все же удастся найти компромисс и восстановить устраивающее все стороны соглашение.

Международная редакция ФАН разбиралась, чем запомнится уходящий министр иностранных дел и стоит ли ждать продления СВПД при новой иранской администрации.

On July 20—UNSCR 2231's 6th anniversary—I documented 6 years of the West's [non-]implementation of JCPOA, in what may become my last & most important letter to UNSG.



It was published online today & soon in print.



English: https://t.co/8Fo1whaCiT

Farsi: https://t.co/Fmy7jwO86R pic.twitter.com/SzVmNSaQKh — Javad Zarif (@JZarif) July 30, 2021

Письмо напоследок

Уходящий министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем письме генсеку ООН Антониу Гутерришу собрал все документы о шести годах несоблюдения Западом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015 году.

Последнее послание готовящегося к отставке главы МИД было опубликовано в формате 200-страничной книги, которая получила название «Письмо генеральному секретарю ООН: Документирование шести лет невыполнения Западом ядерной сделки с Ираном».

«По случаю шестой годовщины единогласного принятия резолюции № 2231 (2015) Совета Безопасности ООН я написал обобщающее письмо генеральному секретарю ООН и приложил к нему сборник вышеупомянутых документов», — отмечается в книге, опубликованной Институтом политических и международных исследований (IPIS).

#Iranian Foreign Minister @JZarif in a letter to UN Secretary General @antonioguterres elaborated on non-implementation of #Iran nuclear deal known as the Joint Comprehensive Plan of Action (#JCPOA) by West. pic.twitter.com/uvMkJ22Dtm — IranGov.ir (@Iran_GOV) July 30, 2021

Как отметил Зариф, его письма говорят сами за себя. Они представляют собой хронологию проблем с реализацией сделки, которые начались задолго до того, как экс-глава США Дональд Трамп вступил в президентскую должность в январе 2017 года.

«Мои недоброжелатели в Иране и в мире найдут много несогласия и критики в этой книге, которая публикуется одновременно на английском и персидском языках для прозрачности и удобства использования. И все же я могу сделать одно категоричное заявление: ни одно из моих писем координатору совместной комиссии СВПД, которые были распространены среди всех участников сделки, никогда не было опровергнуто кем-либо из них», — написал дипломат.

Длинный путь

Джавад Зариф является весьма опытным политиком, представлявшим Исламскую республику на международной арене долгие годы. Ранее в июле он предъявил парламенту доклад о ходе переговоров по возобновлению ядерной сделки. В 213-страничном документе глава МИД заявил, что Иран «всего в одном шаге» от возвращения к соглашению.

Тем временем большинство сторонников жесткой линии вели открытую войну против Зарифа и его команды с тех пор, как сделка была заключена в 2015 году. Для них последний доклад министра иностранных дел стал оправданием серии неудач.

Ультраконсервативная газета «Кайхан», связанная с канцелярией Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, отвергла доклад Зарифа, назвав его серией «сфабрикованных достижений» и «искажением истории». Она также обвинила архитектора СВПД в попытке оправдать американскую сторону и потребовала публичных извинений.

Zarif's final defense for Iran deal infuriates hard-liners https://t.co/ccDEGWHUBB — Al-Monitor (@AlMonitor) July 14, 2021

В отчете Зарифа для парламента просматривается положительная сторона в перспективах возобновления сделки. Глава иранского МИД выражает надежду, что новая администрация под руководством президента Эбрахима Раиси продолжит переговоры, чтобы извлечь выгоду и получить то, что наилучшим образом отвечает интересам иранцев.

Надежды на возрождение СВПД росли в последние месяцы президентского срока Хасана Роухани. Однако многочисленные препятствия, по-видимому, затормозили прогресс. Среди наиболее спорных моментов можно выделить обсуждение западных санкций, направленных против офиса Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — элитного военно-политического формирования Исламской Республики.

Тем не менее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в середине июля заявил, что венские переговоры по ядерной сделке близятся к концу.

Iran says nuclear deal talks to resume under new gov’t https://t.co/xRJFl4PzFB pic.twitter.com/ZEyNQLYZd5 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) July 19, 2021

Согласно сообщению на его личном канале в Telegram, некоторые задачи остались неурегулированными, но число разрешенных вопросов перевешивает нерешенные.

«Что важно для иранского правительства, так это интересы нашей нации, и вопрос о сроках имеет второстепенное значение», — сказал он, предположив, что судьба переговоров по СВПД может зависеть от новой администрации Раиси.

Уход после скандала

Неоднозначная реакция на действия Джавада Зарифа отчасти связана со скандалом, произошедшим в апреле нынешнего года. В Сеть попали фрагменты интервью с главой МИД Ирана, где он свободно высказывает свое мнение о ситуации в стране, действующих лидерах других государств, борьбе между дипломатами и военными, а также международных отношениях.

В частности, Зариф заявил, что убитый американцами генерал-лейтенант, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР Касем Сулеймани приезжал в Москву в августе 2015 года якобы с целью сорвать договоренности по ядерной сделке — самое главное достижение администрации Роухани.

Iran: in a leaked audiotape which caused a scandal, MFA Javad Zarif is heard saying "Russia did not want the [nuclear] agreement to succeed and “put all its weight” behind creating obstacles because it was not in Moscow’s interests for Iran to normalize relations with the West." pic.twitter.com/xBJZCm3swG — 301???????? (@301_AD) April 27, 2021

По словам главы иранского МИД, при президенте Бараке Обаме Вашингтон и Тегеран поддерживали контакт. В частности, занимавший тогда пост госсекретаря Джон Керри давал Зарифу информацию о готовящихся ударах Израиля по Сирии. Американский дипломат, что неудивительно, отверг подобные утверждения.

После обнародования скандального интервью власти заявили, что оно предназначалось исключительно для внутреннего пользования. Таким образом Зариф готовил базу информации о ситуации в стране для своего преемника.

Федеральное агентство новостей /

Ядерная сделка

СВПД был разработан в 2015 году в рамках решения вопросов по снятию санкций США, Евросоюза и ООН с Тегерана в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

Однако в 2018 году, при администрации Дональда Трампа, Штаты объявили об одностороннем выходе из договора. Тогда Вашингтон заявил, что сделка дала Тегерану слишком большое послабление санкций в обмен на незначительные ядерные ограничения. Штаты ужесточили рестрикции против Исламской республики, в частности, в отношении ее нефтяной промышленности.

The future of the Iran nuclear deal is headline news around the world. Israel, the UAE and Saudi Arabia have praised the move while the UK, France and Germany say they'll stick to the agreement. Share your thoughts with #AJNewsGrid: https://t.co/JCRLOv8TjY pic.twitter.com/v3tB9F9H4b — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 9, 2018

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В ответ Исламская Республика отказалась выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в августе 2019 года сообщило, что Иран обогатил уран до уровня в 4,5%, что соответствует нормам организации. А в ноябре 2019-го этот же орган заявил, что запасы ядерного топлива в стране превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг. В апреле 2021 года стало известно, что Тегеран намерен обогащать уран до рекордного уровня — 60%.

Тем не менее администрация Джо Байдена планирует возобновить соглашение. По этой причине с апреля 2021 года в Вене Иран и другие стороны договора пытаются найти точки соприкосновения, чтобы оживить реализацию условий ядерной сделки. Представители государств — участников СВПД (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Тегерана.

20 июня в австрийской столице завершился шестой раунд переговоров. По его итогам замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что стороны «близки к соглашению больше, чем когда-либо» и компромисс может быть достигнут на следующей сессии.

При этом и сам Зариф в интервью Al Jazeera выразил оптимизм по поводу переговоров в Вене. Он допустил, что договоренности по ядерной сделке удастся согласовать до прихода к власти Эбрахима Раиси. Прогнозам главы МИД было не суждено сбыться.

Iran’s outgoing Foreign Minister Javad Zarif says there is a ‘good possibility’ for an agreement in Vienna talks before end of current administration’s tenure.



➡ https://t.co/F2IqOlVCnf pic.twitter.com/FigDwexFPv — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 19, 2021

Однако уже 25 июня госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о том, что отсутствие временного договора о мониторинге ядерной деятельности Тегерана может заставить Вашингтон отказаться от попыток повторного присоединения к СВПД.

Сделка при Раиси

В любом случае будущее переговоров по ядерной сделке будет зависеть от администрации консерватора Эбрахима Раиси, одержавшего победу на президентских выборах 19 июня.

Политик пообещал добиться смягчения санкций и отметил, что будет уважать любые государственные обязательства, взятые при предыдущем президенте, включая СВПД. При этом избранный лидер отметил, что планирует сформировать сильное правительство, чтобы направить ядерное соглашение в правильное русло.

Week in Review | Four reasons Iran's new president would sign back on to the nuclear deal https://t.co/S7ffA5gWln — Al-Monitor (@AlMonitor) July 17, 2021

Член Парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Абдул-Фазл Амувэи также заявил, что приход новой администрации не повлияет на переговорный процесс в Вене, поскольку от Исламской Республики в этом диалоге принимает участие сам Али Хаменеи. По его словам, пауза в переговорах вызвана процедурой передачи власти в иранском правительстве, а также ожиданием шагов навстречу компромиссу со стороны Вашингтона.

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время переговоры застопорились, консервативная администрация все же хочет возродить ядерную сделку. Во-первых, экономическая выгода может быть слишком велика, чтобы Раиси отказался от нее. Если в 2017 году рост ВВП Ирана составил 13,4%, то следующие два года ознаменовались экономическим спадом (минус 6,8% в 2018 году и минус 6% — в 2019 году). Это связано с санкциями, введенными США после выхода из СВПД.

Во-вторых, несмотря на влиятельный консервативный лагерь в стране, значительная часть иранской элиты поддерживает идею возобновления сделки. В-третьих, если верить словам Зарифа и прочих иранских дипломатов, для достижения конечного результата осталось совсем немного, поэтому Раиси было бы невыгодно упускать этот гандикап.