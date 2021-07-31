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Уникальные кадры «минных» учений войск ЗВО появились в Сети
Армия
Уникальные кадры «минных» учений войск ЗВО появились в Сети
Global Look Press  /  MOD Russia/Twitter.com

Москва, 31 июля. Инженерные части войск Западного военного округа (ЗВО) провели учения с отработкой уничтожения условного противника с помощью различных мин.

Учения состоялись на полигоне Мулино в Нижегородской области, наиболее зрелищные кадры боевой подготовки бойцов ЗВО предоставил телеканал «Звезда».

В ходе тренировок использовались мобильные заградители «Клещ» и «Земледелие», которые способны создавать тактические и оперативные минные поля соответственно. Согласно легенде состоявшихся маневров, условный противник оказался в «минном мешке» и был полностью уничтожен. Постановку противопехотных заграждений осуществила пара вертолетов Ми-8 со специальным оборудованием на борту.

Ранее в Сети появилось видео учений подразделений военной полиции РФ с отработкой задержания условных террористов после погони на катерах и последующего освобождения заложников.

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