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Поездка на черноморский курорт Украины разочаровала русского журналиста

  /   Обновлено: 31 июля 2021 20:09
Общество
Поездка на черноморский курорт Украины разочаровала русского журналиста
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Коблево, 31 июля. Российский журналист Игорь Ткачев побывал на черноморском побережье Украины и пришел в шок от состояния местных курортов.

После трехдневного пребывания в Одессе россиянин двинулся на берег Черного моря — на главный курорт Николаевской области, в городок Коблево. Решение было спонтанным, отметил автор материала.

Местная старенькая маршрутка за полчаса доставила россиянина в Коблево. Отель «Миллениум» удалось отыскать без особого труда, и после заселения журналист отправился на исследование курорта. Журналист отметил хаотичную застройку курортного городка, когда береговая линия застроена «под самые брови». Туристические объекты расположены максимально тесно. Кафе, рестораны и столовые весьма разномастные и натыканы на каждом углу.

«Особенность в том, что если отели и постоялые дворы там как-то ухожены и облагорожены, то общественные места, дороги и улицы порой находятся просто в упадке и напоминают непролазное Средневековье», — отметил Игорь Ткачев в материале на сайте «Школа жизни».

Такая тенденция наблюдается во всех курортных городах Украины, Коблево не был исключением. Ситуацию усугубили дожди, которые превратили городок в «грязную Венецию». Журналист признался, что Коблево показался ему откровенной дырой. Туристические услуги на курорте сильно переоценены, из положительного автору запомнилось только милое кафе «У бабушек» и более-менее приемлемый номер в отеле. Всю остальную инфраструктуру журналист отнес к отрицательным моментам и поспешил уехать из Коблево.

Он отправился в городок Южный, который удивил европейскими ценами и типично украинским сервисом. Ткачеву это местечко напомнило русский южный городок, где вполне прямые улицы и местные говорят на русском.

Обязательный экзамен на знание украинского языка может стоить Украине потери опытных специалистов. Не все эксперты владеют мовой в совершенстве, отметил политолог, историк Константин Бондаренко.

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журналист украинский курорт коблево
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