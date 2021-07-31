Стоимость бензина в Киеве почти в два раза превысила российский ценник

Киев, 31 июля. Несколько месяцев назад Белоруссия ввела ограничения на ввоз бензина на Украину. Местные автолюбители забеспокоились, смогут ли они и дальше позволять себе ездить на машинах.

Резкого повышения цен на топливо все-таки удалось избежать. Тем не менее украинцы ощутили на себе последствия введенных Белоруссией ограничений. Блогер, ведущий канал на «Яндекс.Дзен», решил выяснить, сколько стоит бензин в Киеве.

«Я удивился, что цены уже примерно около 30 гривен за литр 95-го и 32 гривны за 95 плюс, хотя последний раз, когда я приезжал, цены были значительно ниже», — написал мужчина.

Если сравнивать с Россией, то на Украине бензин действительно дорогой, считает блогер. Например, 30 гривен — это более 80 рублей по текущему курсу. В городе, где живет мужчина, стоимость литра бензина составляет примерно 49 рублей. Разница с Украиной существенная.

«А если еще и посчитать, что уровень жизни украинцев пониже, чем в России, то разница будет еще выше. Подобная статистика, кстати, была составлена по странам Европы. А что? Украина хотела же быть похожей на Европу. Вот теперь цены будут как в Европе. Всегда надо с чего-то начинать. А зарплаты подождут», — резюмировал пользователь Сети.

Независимый топливный союз считает, что в России низкие цены на бензин. На фоне текущих условий стоимость топлива должна быть на 3–5 рублей выше, убежден глава организации Павел Баженов.