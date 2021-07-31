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Байден надеется с помощью «Северного потока — 2» сохранить отношения с Европой

  /   Обновлено: 31 июля 2021 20:04
Политика
Байден надеется с помощью «Северного потока — 2» сохранить отношения с Европой
Global Look Press  /  Nord Stream AG

Москва, 31 июля. Президент США Джозеф Байден может решиться на различного рода уловки с санкциями против «Северного потока — 2» для сохранения американско-европейских отношений.

Об этом заявил политолог и экономист Никита Масленников, комментируя принятый Палатой представителей США закон о запрете главе государства отменять действующие против газопровода ограничения. По его словам, решение нижней палаты парламента не окончательное, теперь проект должен одобрить сенат, передает «ПолитРоссия».

В частности, из-за ситуации с «Северным потоком — 2» в последнее время глава Белого дома сталкивается с жесткой критикой. Однако внутри политической элиты США звучат призывы отнестись к проекту более благосклонно, отметил эксперт.

«Опять же, в какой мере будут применяться санкции, будет решать Белый дом, президент имеет право гибко применять опции, заложенные в законодательство», — добавил экономист.

Важно понимать, что трубопровод представляет интерес и для американского бизнеса. Его работа спровоцирует рост конкуренции и, как следствие, решение многих серьезных экономических проблем. В особенности это касается производителей сжиженного природного газа, резюмировал Масленников.

«Северный поток — 2» представляет для США инструмент защиты европейских союзников от энергетического кризиса. Осознавая это, Байден отказался от идеи блокировки строительства, ранее заявил политолог Николай Злобин.

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байден масленников северный поток 2
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