Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 20:26
20:23
Общество
Диетологи развеяли главный миф о непереносимости продуктов
20:23
Армия
Российский ударный беспилотник «Орион» превратят в истребитель танков
20:22
Общество
МВД проводит в Крыму кампанию по привлечению молодежи на службу
20:19
Шоу-бизнес
Молодая жена Евгения Петросяна заявила, что ее сын будет учить армянский язык
20:18
Армия
Бойцы ЦВО получили бронетехнику перед совместными маневрами ВС России и Узбекистана
20:18
Армия
Первая группа кораблей Северного флота РФ завершила проход Балтийских проливов
20:17
Армия
Китай направил в Россию танки Type 96В для участия в армейских играх АрМИ-2021
20:15
Общество
Принц Чарльз обеспокоен ухудшением отношений с принцем Гарри и Меган Маркл
20:15
Весь мир
Британский авианосец HMS Queen Elizabeth вошел в Южно-Китайское море
20:13
Экономика
Премиальный купе-кроссовер Infiniti QX55 приедет в РФ до конца года
Все новости

Клуб «Динамо» обыграл «Уфу» на последних минутах матча второго тура РПЛ

  /   Обновлено: 31 июля 2021 20:18
Спорт
Клуб «Динамо» обыграл «Уфу» на последних минутах матча второго тура РПЛ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Уфа, 31 июля. «Динамо» и «Уфа» сыграли матч на Центральном стадионе столицы Республики Башкортостан, в итоге победа досталась бело-голубым со счетом 3:2.

Футбольный клуб «Динамо» одержал вторую победу подряд на старте сезона. В его копилке уже шесть очков. Благодаря этому в таблице РПЛ москвичи оказались на второй строчке. «Уфа» не смогла заработать баллы, эта команда находится на 11-й строчке турнира.

У «Уфы» был шанс победить во втором туре РПЛ, но клуб его упустил. Счет был открыт на 33-й минуте матча. Даниил Фомин первым забил гол. Счет во втором тайме сравнял Камиль Агаларов. Но ФК «Динамо» не планировал сдаваться, в итоге игра завершилась со счетом 3:2 в пользу бело-голубых.

Команда «Динамо» выиграла в первом матче чемпионата России по футболу. Клуб играл против команды «Ростов», игра закончилась со счетом 2:0.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Клуб «Динамо» обыграл «Уфу» на последних минутах матча второго тура РПЛ
футбол уфа динамо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru