Клуб «Динамо» обыграл «Уфу» на последних минутах матча второго тура РПЛ

Уфа, 31 июля. «Динамо» и «Уфа» сыграли матч на Центральном стадионе столицы Республики Башкортостан, в итоге победа досталась бело-голубым со счетом 3:2.

Футбольный клуб «Динамо» одержал вторую победу подряд на старте сезона. В его копилке уже шесть очков. Благодаря этому в таблице РПЛ москвичи оказались на второй строчке. «Уфа» не смогла заработать баллы, эта команда находится на 11-й строчке турнира.

У «Уфы» был шанс победить во втором туре РПЛ, но клуб его упустил. Счет был открыт на 33-й минуте матча. Даниил Фомин первым забил гол. Счет во втором тайме сравнял Камиль Агаларов. Но ФК «Динамо» не планировал сдаваться, в итоге игра завершилась со счетом 3:2 в пользу бело-голубых.

Команда «Динамо» выиграла в первом матче чемпионата России по футболу. Клуб играл против команды «Ростов», игра закончилась со счетом 2:0.