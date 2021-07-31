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Штормы, торнадо и оползни нанесли ущерб в нескольких штатах США
Весь мир
Штормы, торнадо и оползни нанесли ущерб в нескольких штатах США
pxhere.com  / 

Вашингтон, 31 июля. Несколько американских штатов пострадали от стихийных бедствий — штормов, торнадо и оползней. Об этом сообщает агентство NBC News.

Торнадо и штормы нанесли ущерб зданиям и привели к отключению электричества в штатах Нью-Джерси, Пенсильвания, Огайо и Вирджиния.

По меньшей мере 35 домов были повреждены в результате торнадо в деревне Хай-Бар-Харбор, расположенной в 120 км от Филадельфии, в штате Нью-Джерси. Еще 15 значительно повреждены. Три человека ранены.

Возможно, что торнадо также ударило по округу Джефферсон штата Огайо.

«Мы получили несколько сообщений о повреждениях зданий, обрушении деревьев и линий электропередач», — заявил диспетчер 911.

«Когда я получил штормовое предупреждение на моем телефоне, ветер внезапно усилился, мебель с нашей террасы поднялась вверх, а потом начала отрываться крыша», — рассказал житель деревни Нью-Аренс в Огайо.

Серьезный ущерб нанесен автомобильной компании в Бенсалеме, в штате Пенсильвания. Пять человек получили ранения.

В Вирджинии наблюдалась похожая ситуация. Власти штата попросили жителей держаться подальше от окон и провести некоторое время на самых нижних этажах.

Около 20 тысяч зданий остались без электричества в округе Стаффорд. На видео, опубликованном в социальных сетях, можно рассмотреть, как обломки с огромной скоростью летают в воздухе на фоне сильного дождя.

Сезон атлантических штормов, который длится пять месяцев, начался в Соединенных Штатах 1 июня. События последних лет показали, что не только восточное побережье США, но и внутренняя часть страны подвержены разрушительному влиянию ураганов и других тропических циклонов. По оценкам специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), с вероятностью 70% в 2021 году в ходе Атлантического сезона сформируется не менее пяти ураганов класса 5+.

Оползни в Колорадо

На западе центральной части США, в штате Колорадо, были зарегистрированы сильные оползни. Главное шоссе штата закрыто до 2 августа после того, как оползни накрыли десятки машин и заблокировали тоннели.

«Был нанесен существенный ущерб из-за оползней и селевых потоков. Также прогнозируют обильные дожди», — сообщил департамент транспорта Колорадо.

По словам директора департамента Майка Гулсби, зафиксировано по меньшей мере десять оползней, которые накрыли некоторые участки грязью и обломками высотой до четырех метров.

Более 100 человек эвакуированы, еще 29 были вынуждены провести ночь в тоннеле из-за внезапного наводнения.

Оползни и селевые потоки произошли в местах, пострадавших от пожара Grizzly Creek в каньоне Гленвуд рядом с шоссе в августе 2020 года.

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