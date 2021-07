Штормы, торнадо и оползни нанесли ущерб в нескольких штатах США

Вашингтон, 31 июля. Несколько американских штатов пострадали от стихийных бедствий — штормов, торнадо и оползней. Об этом сообщает агентство NBC News.

Торнадо и штормы нанесли ущерб зданиям и привели к отключению электричества в штатах Нью-Джерси, Пенсильвания, Огайо и Вирджиния.

По меньшей мере 35 домов были повреждены в результате торнадо в деревне Хай-Бар-Харбор, расположенной в 120 км от Филадельфии, в штате Нью-Джерси. Еще 15 значительно повреждены. Три человека ранены.

Возможно, что торнадо также ударило по округу Джефферсон штата Огайо.

«Мы получили несколько сообщений о повреждениях зданий, обрушении деревьев и линий электропередач», — заявил диспетчер 911.

MAJOR DAMAGE: This is on Bantam Ridge in Wintersville where a tornado was confirmed to have touched down. Our reporters are out surveying damage right now. @WTOV9



????@TylerWTOV9 pic.twitter.com/DK27st9k6G — RichWTOV9 (@RichWTOV9) July 29, 2021

«Когда я получил штормовое предупреждение на моем телефоне, ветер внезапно усилился, мебель с нашей террасы поднялась вверх, а потом начала отрываться крыша», — рассказал житель деревни Нью-Аренс в Огайо.

Серьезный ущерб нанесен автомобильной компании в Бенсалеме, в штате Пенсильвания. Пять человек получили ранения.

В Вирджинии наблюдалась похожая ситуация. Власти штата попросили жителей держаться подальше от окон и провести некоторое время на самых нижних этажах.

Около 20 тысяч зданий остались без электричества в округе Стаффорд. На видео, опубликованном в социальных сетях, можно рассмотреть, как обломки с огромной скоростью летают в воздухе на фоне сильного дождя.

Very intense tornado warned storm in Fredericksburg, VA moments ago. Quarter sized hail and complete whiteout in the debris-laden winds. 5:25pm #vawx @NWS_BaltWash pic.twitter.com/u33jx6VCxQ — Peter Forister ⚡️????⚡️ (@forecaster25) July 29, 2021

Сезон атлантических штормов, который длится пять месяцев, начался в Соединенных Штатах 1 июня. События последних лет показали, что не только восточное побережье США, но и внутренняя часть страны подвержены разрушительному влиянию ураганов и других тропических циклонов. По оценкам специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), с вероятностью 70% в 2021 году в ходе Атлантического сезона сформируется не менее пяти ураганов класса 5+.

Оползни в Колорадо

На западе центральной части США, в штате Колорадо, были зарегистрированы сильные оползни. Главное шоссе штата закрыто до 2 августа после того, как оползни накрыли десятки машин и заблокировали тоннели.

«Был нанесен существенный ущерб из-за оползней и селевых потоков. Также прогнозируют обильные дожди», — сообщил департамент транспорта Колорадо.

⚠️ UPDATE: The #I70 SAFETY CLOSURE in Glenwood Canyon is still in place due to mudslides. Motorists should avoid the area, plan for an extended closure and use the recommended northern alternate route. pic.twitter.com/QZ3Sbe2W0t — Colorado Department of Transportation (CDOT) (@ColoradoDOT) July 30, 2021

По словам директора департамента Майка Гулсби, зафиксировано по меньшей мере десять оползней, которые накрыли некоторые участки грязью и обломками высотой до четырех метров.

Более 100 человек эвакуированы, еще 29 были вынуждены провести ночь в тоннеле из-за внезапного наводнения.

Оползни и селевые потоки произошли в местах, пострадавших от пожара Grizzly Creek в каньоне Гленвуд рядом с шоссе в августе 2020 года.