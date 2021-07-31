Ведение биткоина поставило под угрозу миллиардный кредит МВФ для Сальвадора

Сан-Сальвадор, 31 июля. Агентство Moody’s понизило Сальвадор в рейтинге из-за ослабления органов управления в стране — частично по причине принятия биткоина в качестве официального платежного средства. Об этом сообщается на сайте Moody’s.

https://twitter.com/CoinDesk/status/1421275626384891905

Международное рейтинговое агентство понизило долгосрочные рейтинги Сальвадора в иностранной и национальной валюте с уровня «B3» до «Caa1».

Представители Moody’s отмечают ухудшение качества принятия политических решений, указав в качестве одной из причин этого введение биткоина в качестве платежного средства.

Сальвадор 9 июня стал первой страной, сделавшей биткоин официальным платежным средством наряду с американским долларом. Законодательная ассамблея одобрила абсолютным большинством голосов соответствующий закон, отправленный президентом Найибом Букеле на рассмотрение.

Инициатива вызвала негодование не только граждан Сальвадора, но и международных акторов.

wikipedia.org / Pouyana

Согласно данным агентства, закон о криптовалюте и другие меры поставили под угрозу достижение соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), от которого Сальвадор хочет получить 1 млрд долларов. Представители организации сообщили, что нашли «макроэкономические, финансовые и юридические проблемы» в данной инициативе.

Кроме того, Всемирный банк (ВБ) отказал правительству Сальвадора в помощи с введением биткоина в качестве официального платежного средства из-за недостаточной транспарентности и проблем в области окружающей среды.

Обращение к биткоину усилило напряженность в отношениях с иностранными партнерами, в том числе с США. Взаимодействие Сальвадора с администрацией Джо Байдена нельзя назвать идиллическим, особенно после того, как в апреле 2021 президент центральноамериканского государства Найиб Букеле отказался проводить встречу с американским дипломатом высшего ранга из-за критики его правительства со стороны Байдена.

Федеральное агентство новостей /

Все факторы в совокупности могут подорвать доступ Сальвадора к достаточному внешнему финансированию накануне сроков погашения долгов в январе 2023 года.