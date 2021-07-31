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Долги Кавказа за газ и электричество инвентаризируют в Правительстве РФ
Экономика
Долги Кавказа за газ и электричество инвентаризируют в Правительстве РФ
pixabay.com

Пятигорск, 31 июля. Российское правительство детально изучит характер задолженности кавказских регионов.

Инвентаризация долгов нескольких регионов Кавказа будет проведена усилиями Правительства России. Вице-премьер Александр Новак отмечает, что кабмину важно понять, какую сумму будет возможно взыскать с субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Об этом пишет ТАСС.

Анализ коснется долгов за оплату природного газа и электричества. Минэкономразвития и Минэнерго уже представили модель нового функционирования сбора платежной системы. Проект в пробном режиме будет работать на территории трех субъектов региона в течение трех-пяти лет, указывает Новак.

Предполагается, что инициатива будет утверждена до начала осени. Министр энергетики России Николай Шульгинов подчеркивает, что проект позволит повысить экономическую эффективность сектора в регионе.

Стоимость электричества выросла в Европе до рекордных значений, так как глобальный рынок газа страдает от дефицита предложения.

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