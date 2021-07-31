Политолог Якубин оценил «прием айкидо» Путина в борьбе с декоммунизацией Украины

Киев, 31 июля. Президент РФ Владимир Путин провел своеобразный «прием айкидо», указав на негативные последствия декоммунизации на Украине. Об этом заявил политолог Алексей Якубин.

Свое мнение российский лидер выразил в статье «Об историческом единстве русского и украинского народов». Путин назвал ситуацию в отношениях двух стран трагедией. По его мнению, Киев, отрекаясь от прошлого, ставит под удар все государство. Это связано с кампанией по декоммунизации, которую до сих пор продолжают раскручивать националисты.

«Попытки показать Советский Союз враждебным подспудно закладывают определенные проблемы с точки зрения легитимации современного государства», — отметил Якубин.

Именно на это противоречие обратил внимание президент России. В Киеве не осознают, что большая часть местных жителей не поддерживает позицию властей. Рассматривая этот вопрос, важно помнить о статусе Украины как правопреемнице УССР, добавил политолог.

Статья Путина была опубликована на сайте Кремля 12 июля. Ключевой тезис — русских и украинцев объединяет общее историческое и духовное пространство.

Ранее публикацию Путина прокомментировал экс-президент Украины Петр Порошенко. Политик заявил, что у его соотечественников нет проблем с собственной идентичностью и ему «по барабану» на мнение российского лидера.