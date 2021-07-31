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Блогер из США сравнил русских и американских фермеров

  /   Обновлено: 31 июля 2021 19:53
Общество
Блогер из США сравнил русских и американских фермеров
pixabay.com

Москва, 31 июля. Американец Джейкоб не первый год живет в России и делится своими наблюдениями о жизни в этой стране. На сей раз он высказал свое мнение о разнице между фермерами РФ и США.

Идею для очередного материала он почерпнул из беседы со своими русскими друзьями. Он отметил, что не является экспертом в вопросах фермерства, а лишь описывает явные различия, которые видны даже неспециалисту.

Приятели американца пытались доказать ему, что российские фермеры работают гораздо больше, чем их американские коллеги. Поначалу Джейкоб не соглашался, но потом сопоставил факты и пришел к выводу, что его друзья правы. В частности, речь идет о старой технике, которая требует к себе больше внимания, что увеличивает количество трудовых часов.

«За старой техникой сложнее ухаживать, необходимо поддерживать работоспособность, поэтому деревенские в России зачастую могут частично называть себя еще и механиками», — приводит аргумент блогер на своем канале «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фермеры в США сталкиваются с другим типом проблем, чаще всего они связаны с финансовыми вопросами — приходится заниматься продлением лицензий, обновлять всевозможные приборы и прочие денежные дела. Поэтому в Америке работники сельского хозяйства «больше бухгалтеры, нежели механики», отмечает Джейкоб.

Также блогер согласился, что в России более суровый климат, зачастую землевладельцам приходится прилагать много усилий, чтобы вырастить урожай и заготовить корма на зиму. В США в некоторых регионах можно заниматься земледелием круглый год, что значительно упрощает ведение фермерского хозяйства. Россиянам-животноводам нужно учесть множество параметров для подготовки к зимнему периоду, это повышает трудозатраты, отметил американец.

Разница есть и в количестве площадей, занятых в фермерском хозяйстве — в США под земледелие отдано в два раза меньше земель, чем в России.

«Наверное, американские фермеры даже немного позавидовали такому количеству, но я прекрасно осознаю, что часть этих площадей находится в регионе с суровым климатом», — поделился блогер.

Недавно Джейкобу даже довелось испытать на себе все тяготы фермерства — на даче у русских друзей он вызвался помочь в борьбе с вредителями. Из инструментов ему выдали только перчатки и обычную бутылку.

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американец фермерство земледелие
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