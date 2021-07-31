Психолог Акимова высказалась о запутанных родственных связях детей Пугачевой и Орбакайте

Москва, 31 июля. Психолог Анна Акимова разобрала феномен отношений детей Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Внучка Примадонны старше ее наследников от Максима Галкина — двойняшек Лизы и Гарри.

Кристина Орбакайте в 2012 году в третий раз стала мамой — у певицы родила дочь Клавдия. Через год в семье Пугачевой и Галкина тоже произошло пополнение: у звездной пары родились двойняшки Лиза и Гарри. Многие поклонники обеспокоены, как малыши смогут понять свои запутанные родственные связи.

Дети Примадонны приходятся дядей и тетей внучке исполнительницы Клавдии. Пока дети с удовольствием проводят время друг с другом: играют и веселятся, не обращая внимания, кто кому и кем приходится. Однако через пару лет, уверены фанаты, из-за их родственных статусов у звездных наследников могут возникнуть проблемы.

Психолог Анна Акимова заявила, что фанаты сгущают краски. По словам специалиста для детей Пугачевой и Орбакайте родственные связи это лишь формальность. Эксперт считает, что даже с возрастом наследники артистов смогут сохранить теплые отношения. Акимова объяснила, что единственной проблемой для Гарри, Лизы и Клавдии могли бы стать насмешки их ровесников. Однако вряд ли школьники будут искать информацию на тему родственных связей.

«Для них будет важно, если, например, их сверстники будут дразнить в школе… Но вряд ли дети будут разбираться в родственных связях», — цитирует слова психолога портал «Дни.ру».

Старший внук Примадонны Никита Пресняков в одном из интервью рассказал, что семья намеренно скрывает от двойняшек Гарри и Лизы, кем он им приходится. По его словам, дети в таком возрасте не поймут, почему у них такой взрослый 30-летний племянник.