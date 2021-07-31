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Жителю Петрозаводска грозит до 15 лет тюрьмы за убийство знакомой в бытовке
Происшествия
Жителю Петрозаводска грозит до 15 лет тюрьмы за убийство знакомой в бытовке
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Петрозаводск, 31 июля. В Петрозаводске 38-летний мужчина ответит перед судом за убийство знакомой в бытовке на набережной Варкауса. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Сотрудники СКР Петрозаводска завершили расследование убийства местной жительницы и установили, что в день трагедии женщина находилась со своим знакомым в бытовке возле одного из жилых домов. В какой-то момент между ними возникла ссора, в результате которой обвиняемый избил приятельницу. От полученных повреждений женщина скончалась.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

На днях пенсионерка забила женщину камнем до смерти прямо в клинике под Новосибирском.

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суд убийство петрозаводск
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