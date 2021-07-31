Морщины — не приговор: звезды, которые отказались от пластики



Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем Instagram-блоге назвала тренд на естественное старение «дурацким». Она считает, что женщины в любом возрасте должны стремиться к улучшенным версиям себя.

Однако в мире шоу-бизнеса мода на отказ от вмешательств пластических хирургов продолжается вопреки мнению ведущей шоу «Давай поженимся». Все больше звезд отказываются от пластики, и каждый на это имеет свои причины. ФАН разобрался, почему знаменитости, для которых внешность является частью творческого имиджа, больше не хотят колоть себе ботокс и делать круговые подтяжки лица для сохранения молодости.

Кейт Уинслет, 45 лет

Для звезды фильма «Титаник» пластика всегда была чем-то неестественным. Актриса не раз говорила в интервью, что операции по омоложению противоречат ее моральным принципам. Также Кейт Уинслет не делает уколы красоты из-за боязни «заморозить» эмоции, это могло бы помешать ее актерской карьере, так как в кадре зрители должны видеть настоящие чувства, которые переживает герой, а не натянутое из-за подтяжек лицо без живой мимики.

Хайди Клум, 48 лет

Одна из самых популярных моделей в мире пропагандирует любовь к себе и прокачку не лица, а своих навыков и умений. К своим годам Хайди Клум состоялась как актриса, модель, продюсер и сценарист собственного модного проекта «Подиум», мать четверых детей и бизнесвумен. Знаменитость утверждает, что ей просто некогда портить лицо уколами и подтяжками.

Джулия Робертс, 53 года

Звезда фильма «Красотка» всегда говорила о важности принятия себя такой, какая ты есть. Актриса считает свою жизнь полной и интересной без пластических операций. Более того, в 40 лет она активно продолжила модельную карьеру, причем признавалась, что позировать в таком возрасте гораздо интереснее, чем в 20 лет.

Моника Беллуччи, 56 лет

Итальянская икона стиля и красоты никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Актриса выступает за естественную красоту, она уверена, что людям, излучающим уверенность в себе, не нужны уколы, а тем, кто себя не принимает, не помогут даже самые дорогостоящие операции. Моника также переживает из-за своих профессиональных навыков, которые могут пострадать из-за отсутствия живой мимики. Именно пластические вмешательства зачастую становятся причиной «застывшего лица».

Мерил Стрип, 72 года

Та самая уверенная, самодостаточная и ослепительная Миранда Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» в жизни относится к себе с любовью. Мерил Стрип не понимает своих коллег по цеху, которые один за другим корректируют внешность и не могут остановиться. Актриса на своем примере показывает, что стареть красиво — это не стыдно.

Сара Джессика Паркер, 56 лет

Звезда сериала и фильмов «Секс в большом городе» всегда была объектом критики по поводу внешности. Но даже насмешки по поводу нестандартных черт лица не стали для актрисы поводом что-то в себе изменить. Артистка научилась принимать себя, сейчас она больше времени уделяет семье и карьере. Знаменитость уверена: решает не красота, а обаяние и харизма.

Ирина Аллегрова, 69 лет

Певица не раз заявляла, что не подпускает к себе ни одного пластического хирурга. Все фото с разглаженной кожей — это чудеса фотошопа, говорит Аллегрова. На самом деле она никогда не делала операций и не планирует. Артистка не жалеет денег на хорошую косметику, а также благодарит гены. Именно наследственность, по ее словам, результат такой внешности даже в 69 лет.

Ирина Безрукова, 56 лет

Поклонники часто обвиняют актрису в обращении к пластическим хирургам, но сама она не устает повторять, что никаких операций по изменению внешности не делала и не собирается. По словам Безруковой, все дело в правильном питании, уходе за собой и положительных эмоциях.

Шэрон Стоун, 63 года

В отличие от своей героини Лаурель Хедер из фильма «Женщина-кошка», которая пыталась сохранить молодость с помощью токсичного чудо-крема, Шэрон Стоун не стремится разглаживать мимические морщинки. Уколам красоты актриса предпочитает регулярные тренировки, правильное питание и уход за кожей.

Екатерина Андреева, 59 лет

Телеведущая явно выглядит лет на 20 моложе, чем есть на самом деле. Андреева признавалась, что может быть и сделает какие-то изменения, но пока таких потребностей не испытывает. Она продолжает вести активный образ жизни. По ее мнению, именно это и есть настоящий секрет молодости. Также телеведущая не употребляет сахар и алкоголь, занимается йогой и активно посещает косметолога.

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