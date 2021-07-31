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Более 100 туристов из России переселят в другие отели из-за лесных пожаров в Бодруме

  /   Обновлено: 31 июля 2021 19:57
Происшествия
Более 100 туристов из России переселят в другие отели из-за лесных пожаров в Бодруме
wikipedia.org  /  Mykenik/Kamu Malı

Бодрум, 31 июля. Отдыхающих в турецком Бодруме граждан России временно переселят в другие отели из-за ситуации с природными пожарами.

На данный момент на курортах Бодрума находятся около 100 россиян. Об этом сообщили в Генконсульстве Антальи.

Масштабные лесные пожары уже привели к эвакуации людей из 27 районов турецкой провинции Анталья.

Спасатели также провели эвакуацию жителей и туристов из Бодрума. Там огонь приблизился к жилым домам и другим постройкам. Сотрудники спасательных служб Турции попросили людей собрать необходимые вещи и вывели их по дороге от населенного пункта.

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