Военно-технический форум ЮВО «Армия-2021» пройдет на площадках Каспийской флотилии

Каспийск, 31 июля. Мероприятия военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021» будут проходить 27-29 августа в Астрахани и Каспийске. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

В сообщении отмечается, что астраханское мероприятие пройдет на набережной реки Волга и в городском парке имени Петра Первого, а в Каспийске динамический и статический показ состоится на набережной у кинотеатра «Москва», а также на территории парка имени Халилова.

Известно, что гостям форума будет представлено практическое применение современных образцов вооружения и специальной техники Каспийской флотилии.

Всего в мероприятии примут участие военнослужащие более 40 соединений и воинских частей, включая представителей научно-исследовательских институтов, учебных заведений и предприятий оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что специалисты предприятия «Севмаш» 30 июля вывели из эллинга и спустили на воду атомную подводную лодку проекта 885М «Красноярск» в Северодвинске. На мероприятии также присутствовал главком Военно-морского флота России Николай Евменов.