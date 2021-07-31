Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 20:25
20:23
Общество
Диетологи развеяли главный миф о непереносимости продуктов
20:23
Армия
Российский ударный беспилотник «Орион» превратят в истребитель танков
20:22
Общество
МВД проводит в Крыму кампанию по привлечению молодежи на службу
20:19
Шоу-бизнес
Молодая жена Евгения Петросяна заявила, что ее сын будет учить армянский язык
20:18
Армия
Бойцы ЦВО получили бронетехнику перед совместными маневрами ВС России и Узбекистана
20:18
Армия
Первая группа кораблей Северного флота РФ завершила проход Балтийских проливов
20:17
Армия
Китай направил в Россию танки Type 96В для участия в армейских играх АрМИ-2021
20:15
Общество
Принц Чарльз обеспокоен ухудшением отношений с принцем Гарри и Меган Маркл
20:15
Весь мир
Британский авианосец HMS Queen Elizabeth вошел в Южно-Китайское море
20:13
Экономика
Премиальный купе-кроссовер Infiniti QX55 приедет в РФ до конца года
Все новости

Ученые назвали пять факторов, которые влияют на размер мозга
Общество
Ученые назвали пять факторов, которые влияют на размер мозга
pixabay.com  /  PD

Москва, 31 июля. Объем мозга на протяжении жизни человека может значительно уменьшиться под влиянием нескольких факторов, заявили ученые.

Первым фактором, который оказывает серьезное влияние на размер мозга, является алкоголь. Частое употребление спиртных напитков в большом количестве провоцирует уменьшение объема мыслительного органа.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что те люди, которые на протяжении дня употребляют больше шести часок кофе, на 53% больше других рискуют заработать старческое слабоумие. Вследствие этого у них также происходит сокращение объема мозга.

На объем серого вещества также влияют сильный стресс и нелепая потеря слуха. Проведенное в 2014 году исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса показало, что у людей со слабым слухом мозг сокращается в объемах быстрее.

Количество спорта также оказывает влияние на мозг человека. Доказано, что без пеших прогулок, плавания, танцев или работы в огороде мозг человека уменьшается быстрее.

Соки оказывают благоприятное воздействие на организм человека за счет вывода токсинов и борьбы с воспалениями. Лучше всего они влияют на мозг, так как снижают риски развития ряда заболеваний.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые назвали пять факторов, которые влияют на размер мозга
ученые мозг голова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru