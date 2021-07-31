Ученые назвали пять факторов, которые влияют на размер мозга

Москва, 31 июля. Объем мозга на протяжении жизни человека может значительно уменьшиться под влиянием нескольких факторов, заявили ученые.

Первым фактором, который оказывает серьезное влияние на размер мозга, является алкоголь. Частое употребление спиртных напитков в большом количестве провоцирует уменьшение объема мыслительного органа.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что те люди, которые на протяжении дня употребляют больше шести часок кофе, на 53% больше других рискуют заработать старческое слабоумие. Вследствие этого у них также происходит сокращение объема мозга.

На объем серого вещества также влияют сильный стресс и нелепая потеря слуха. Проведенное в 2014 году исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса показало, что у людей со слабым слухом мозг сокращается в объемах быстрее.

Количество спорта также оказывает влияние на мозг человека. Доказано, что без пеших прогулок, плавания, танцев или работы в огороде мозг человека уменьшается быстрее.

Соки оказывают благоприятное воздействие на организм человека за счет вывода токсинов и борьбы с воспалениями. Лучше всего они влияют на мозг, так как снижают риски развития ряда заболеваний.