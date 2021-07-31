Опубликовано видео парашютных прыжков псковских десантников в канун Дня ВДВ

Псков, 31 июля. Порядка 600 военнослужащих Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения совершили прыжки с парашютом с борта самолетов Ил-76 в канун Дня ВДВ, отмечаемого 2 августа.

Десантирование осуществлялось на площадку приземления «Кислово», видеозапись учений предоставлена телеканалом «Звезда». Псковские десантники использовали парашютные системы Д-10, прыжки осуществлялись с высоты 600 метров, на скорости транспортных самолетов Ил-76 в момент высадки около 360 километров в час.

Ранее сообщалось о крупных учениях инженерных частей Западного военного округа, в ходе которых использовались дистанционные методы минирования местности и роботизированные боевые комплексы линейки «Уран».