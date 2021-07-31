Многодетный Борис Джонсон снова станет отцом

Лондон, 31 июля. Жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ждет от него второго ребенка. Супруги должны снова стать родителями к Рождеству.

Новость о скором пополнении в семье главы британского правительства сообщило издание The Sun со ссылкой на закрытый Instagram-аккаунт жены 57-летнего премьер-министра. Кэрри Джонсон призналась, что в начале года пережила выкидыш.

«Я счастлива снова быть беременной, но в то же время мне очень волнительно», — написала супруга главы правительства Великобритании.

По словам Кэрри Джонсон, тема родов может быть болезненной для многих людей, особенно когда по публикациям в соцсетях кажется, что у других все хорошо. Жена премьер-министра Великобритании поделилась личной информацией в надежде, что она поможет другим.

Борис Джонсон уже является многодетным отцом. На данный момент СМИ известно о шести его детях. У премьер-министра есть две дочери и два сына от второй жены, внебрачная дочь, а также сын от нынешней супруги. Глава британского правительства обычно уклоняется от ответа на вопрос о количестве своих детей.

Ранее Борис Джонсон насмешил наследника британского престола принца Чарльза. Представителя королевской семьи развеселило, как премьер-министр «укрощает» зонт.