Лондон, 31 июля. Подготовка к передаче Военно-морским силам Украины (ВМСУ) двух британских тральщиков, построенных в прошлом веке, вступила в завершающую фазу.

По данным издания Navy Lookout, уже 4 августа два корабля британских ВМС — HMS Ramsy и HMS Blyth — будут официально выведены из состава Королевского флота. После этого оба тральщика передадут представителям ВМСУ.

Руководство Украины договорилось с Лондоном о бесплатном получении двух британских тральщиков класса Sandown для нужд ВМСУ. Соответствующее соглашение было подписано на борту эсминца Defender ВМС Великобритании, когда корабль находился в одесском порту.

Ранее сообщалось об удивительных планах украинских военных экспертов, касающихся возможности «блокирования всех кораблей российского Черноморского флота» всего пятью патрульными катерами американского производства типа «Циклон», списанными из состава Береговой охраны США.