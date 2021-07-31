Применение новых китайских танковых управляемых ракет попало на видео

Пекин, 31 июля. Экипажи танков ZTZ-99A Народно-освободительной армии Китая продемонстрировали применение новейшего управляемого ракетного вооружения.

Данные боевые машины оснащены модификациями российских гладкоствольных орудий 2А46 калибра 125 миллиметров. Они могут использоваться для запуска ракет, которые являются аналогами российских 9М119М, применяемых комплексом «Рефлекс-М».

При этом ранее китайские военные ни разу не показывали их применение, в результате чего некоторые эксперты стали утверждать, что в Китае решили отказаться от создания подобного оружия. Однако публикация видео подтверждает, что китайские специалисты работают по всем направлениям.

Применение ТУР в Китае. Видео: Weibo pic.twitter.com/efUd3cXzE2 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 30, 2021

Известно, что подобные ракеты могут поражать цели на дистанциях более пяти тысяч метров. При этом они способны уничтожать любые виды бронетехники, а также низколетящие вертолеты.

Ранее стало известно, что российские ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» будут вооружены новыми модернизированными противотанковыми ракетами «Вихрь-1», которые способны поражать тяжелые бронированные машины на расстоянии до 10 километров.