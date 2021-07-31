Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 20:24
20:23
Общество
Диетологи развеяли главный миф о непереносимости продуктов
20:23
Армия
Российский ударный беспилотник «Орион» превратят в истребитель танков
20:22
Общество
МВД проводит в Крыму кампанию по привлечению молодежи на службу
20:19
Шоу-бизнес
Молодая жена Евгения Петросяна заявила, что ее сын будет учить армянский язык
20:18
Армия
Бойцы ЦВО получили бронетехнику перед совместными маневрами ВС России и Узбекистана
20:18
Армия
Первая группа кораблей Северного флота РФ завершила проход Балтийских проливов
20:17
Армия
Китай направил в Россию танки Type 96В для участия в армейских играх АрМИ-2021
20:15
Общество
Принц Чарльз обеспокоен ухудшением отношений с принцем Гарри и Меган Маркл
20:15
Весь мир
Британский авианосец HMS Queen Elizabeth вошел в Южно-Китайское море
20:13
Экономика
Премиальный купе-кроссовер Infiniti QX55 приедет в РФ до конца года
Все новости

Применение новых китайских танковых управляемых ракет попало на видео

  /   Обновлено: 31 июля 2021 19:38
Армия
Применение новых китайских танковых управляемых ракет попало на видео
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Пекин, 31 июля. Экипажи танков ZTZ-99A Народно-освободительной армии Китая продемонстрировали применение новейшего управляемого ракетного вооружения.

Данные боевые машины оснащены модификациями российских гладкоствольных орудий 2А46 калибра 125 миллиметров. Они могут использоваться для запуска ракет, которые являются аналогами российских 9М119М, применяемых комплексом «Рефлекс-М».

При этом ранее китайские военные ни разу не показывали их применение, в результате чего некоторые эксперты стали утверждать, что в Китае решили отказаться от создания подобного оружия. Однако публикация видео подтверждает, что китайские специалисты работают по всем направлениям.

Известно, что подобные ракеты могут поражать цели на дистанциях более пяти тысяч метров. При этом они способны уничтожать любые виды бронетехники, а также низколетящие вертолеты.

Ранее стало известно, что российские ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» будут вооружены новыми модернизированными противотанковыми ракетами «Вихрь-1», которые способны поражать тяжелые бронированные машины на расстоянии до 10 километров.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Применение новых китайских танковых управляемых ракет попало на видео
китай ракета танк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru