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Ученые объяснили, в чем заключается главная польза цитрусовых соков для мозга
Наука
Ученые объяснили, в чем заключается главная польза цитрусовых соков для мозга
pixabay.com

Норвич, 31 июля. Пользу цитрусовых соков для сока человека доказали исследователи из Университета Восточной Англии в Норвиче.

Ученые провели эксперимент с участием десяти добровольцев. Каждому человеку в рацион добавляли как сами цитрусовые, так и соки из них. В итоге удалось доказать, что напитки несли пользу вне зависимости от того, из каких фруктов их изготовили.

Соки оказывали благоприятное воздействие на организм человека за счет вывода токсинов и борьбы с воспалениями. Лучше всего они влияли на мозг, так как снижали риски развития ряда заболеваний. Поэтому британские ученые рекомендовали добавлять напитки в ежедневный рацион.

«Соки могут даже помочь избежать потери памяти в преклонном возрасте. Это подтвердили результаты эксперимента с лабораторными мышами», — рассказали исследователи.

Снизить риск когнитивных расстройств, в свою очередь, могут апельсины, перец, сельдерей, грейпфруты, яблоки и груши. Внимание на это обратили ученые из Соединенных Штатов.

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