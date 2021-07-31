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Белорусским компаниям разрешили повысить цены на молочную продукцию
Экономика
Белорусским компаниям разрешили повысить цены на молочную продукцию
pixabay.com  /  Couleur

Минск, 31 июля. Повышение цен на молоко и ряд других товаров одобрили в МАРТе Белоруссии.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии допустило повышение цен на молочную продукцию в стране до 4,9% к уровню февраля. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что данное решение было принято комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров. Одобрить увеличение цен в правительстве решили в связи с необходимостью покрытия расходов производителей на получение и реализацию молока.

Разрешение МАРТа касается продукции, которая включает молоко, сметану, творог, кефир, а также полутвердые сыры и масло с маргарином. Поднимать цены смогут любые юрлица и индивидуальные предприниматели, торгующие молочкой в Белоруссии. Возможность ценовых корректировок будет присутствовать до конца лета.

Парное деревенское молоко недавно попробовал и удивился блогер-американец Джейкоб. Он живет в России и регулярно делится впечатлениями о местном быте в своем личном блоге.

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белоруссия молоко антимонопольное регулирование
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