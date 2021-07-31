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Котенок рассказал, как нужно относиться к «угрозам» Киева отправить Россию «в нокаут»
Армия
Котенок рассказал, как нужно относиться к «угрозам» Киева отправить Россию «в нокаут»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 31 июля. Слова экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергея Кривоноса о «нокауте» России не стоит воспринимать всерьез, считает военный эксперт Юрий Котенок.

Киеву стоит наращивать свой военный потенциал, готовясь к «ослаблению» РФ и демонстрируя при этом позицию по вопросу «мирного возвращения» Крыма, заявил бывший заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос. По его словам, подобные действия позволят украинским властям в любой момент «послать в нокаут» Москву.

Главный редактор портала «Сегодня.ру» Юрий Котенок рассказал, как нужно относиться к «угрозам» Киева отправить Россию «в нокаут», жестко ответив генералу ВСУ на подобные планы в комментарии для издания «ПолитЭксперт». Такие высказывания украинских деятелей не стоят внимания, отметил он. По его словам, на Украине уже давно практикуются призывы к нарушению международных норм дипломатии.

«Это деятель небольшого ума, мягко говоря. На военном поприще за этим генералом не наблюдалось каких-то успехов», — сказал Котенок.

Мнение населения Крымского полуострова, как и Донбасса, украинскими властями полностью игнорируется, подчеркнул собеседник. Он уточнил, что Киев считает своей целью «возвращение» территорий Крыма без его жителей, которых можно попросту «изгнать». По мнению спикера, разбор высказываний таких личностей, как Кривонос, является абсолютно бессмысленным занятием. Котенок заявил, что Россия не торгует своими землями, что уже давно пора понять Киеву. Эксперт напомнил о процессе перевооружения, который сейчас протекает в ВС РФ полным ходом. Москва не позволит никому посягать на территории страны, уверен он.

«Россия не позволит различным искусственным образованиям на своих границах пытаться откусить куски у страны, пытаться спекулировать и угрожать», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал, зачем украинский лидер Владимир Зеленский на самом деле поедет в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена. По его мнению, глава Украины хочет попытаться впутать Соединенные Штаты в конфликт с Россией. Эксперт добавил, что подобные авантюры грозят новой мировой войной.

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украина россия котенок кривонос
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