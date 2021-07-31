Перечислены пять утренних состояний, которые предупреждают о диабете второго типа

Москва, 31 июля. Диабет второго типа — самый распространенный вариант такого заболевания. Его появлению предшествуют разнообразные факторы.

Не совсем хорошее самочувствие по утрам может свидетельствовать о развитии диабета второго типа. Медики рекомендуют обратиться к врачу, если после пробуждения человек сталкивается с тошнотой, слабостью и сильной жаждой. Опасность представляют проблемы со зрением и дезориентация на протяжении какого-то определенного промежутка времени.

Употребление ряда продуктов также может спровоцировать сахарный диабет второго типа. Член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева порекомендовала всем, кто заботится о своем здоровье, исключить из меню фрукты, кондитерские, хлебобулочные изделия, а также рафинированный сахар.