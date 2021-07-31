Киевский блогер выяснила, как жители Крыма преодолели водную блокаду Украины

Киев, 31 июля. Возвращение Крыма в состав России оперативно решило бытовые трудности местных жителей — в этом убедилась украинский блогер Татьяна Монтян во время посещения полуострова.

Официальный Киев, желая нанести удар по жизненно важной «артерии» республики после ее воссоединения с Россией, перекрыл Северо-Крымский канал. Однако регион преодолел блокаду почти сразу — крымчане даже не успели ощутить нехватку ресурса. Монтян, пообщавшись с местными, узнала, что дефицит наблюдался лишь при украинской власти.

«Там скважины провернули, заменили абсолютно всю систему. Там, где я была, говорят, что вода из канала до них не доходила из-за «убитых» коммуникаций.», — рассказала киевлянка.

Проблемы с горячей водой тоже не беспокоят жителей Крыма. По словам блогера, установка электрических нагревателей помогла решить этот вопрос. Расход воды удалось оптимизировать с помощью счетчиков. Крымчане, зная реальные объемы потребления, могут рассчитывать запасы ресурса. Так, ставка на качество российской инфраструктуры сыграла в обход расчетов Украины.

«Просто дело не в каналах, а в том, как распорядиться имеющимся ресурсом», – заявила Монтян на YouTube-канале.

Водная блокада, по оценке Генпрокуратуры РФ, представляет собой нарушение прав крымчан, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека. Ранее первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс призвал на международном уровне признать действия Украины попыткой геноцида.