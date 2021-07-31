Конор Макгрегор купил спортивную яхту стоимостью около 4 млн долларов

Дублин, 31 июля. Ирландский боец MMA Конор Макгрегор, который не так давно сломал ногу, решил порадовать себя крупной покупкой. Экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе приобрел яхту Lamborghini.

Макгрегора впереди ждет долгий период восстановления после сложного перелома. Чтобы скрасить это время, ирландский боец приобрел элитную спортивную яхту Lamborghini 63 Tecnomar. Плавательное средство носит звание одной из самых быстрых лодок. Производитель наделил яхту всеми функциями своих легендарных суперкаров. Судно оснащено дизельными моторами, которые способны выдать 4 тысячи лошадиных сил.

Стоимость такой яхты Lamborghini варьируется от 3,5 до 4 миллионов долларов. Поклонников Конора Макгрегора не сильно удивило приобретение бывшего чемпиона UFC. Боец не скрывает свой любви к роскошным вещам и часто хвастается своими приобретениями в Instagram-аккаунте. Ирландец может себе позволить целый автопарк элитных авто, ведь зарабатывает за один бой миллионы долларов.

Ирландский боец получил перелом ноги во время поединка с американским бойцом MMA Дастином Порье. Макгрегор оступился в конце первого раунда и не смог встать. Рефери зафиксировали победу американца. После операции Конор Макгрегор сделал заявление, в котором назвал «незаконной» победу Порье.