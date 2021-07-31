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Рыбак перевернулся на лодке и утонул в одном из озер Забайкалья

  /   Обновлено: 31 июля 2021 19:15
Происшествия
Рыбак перевернулся на лодке и утонул в одном из озер Забайкалья
Prt Scr youtube.com  /  Маргарита Медонецкая

Чита, 31 июля. Спасатели обнаружили тело жителя города Борзя на четвертом Умыкейском озере под Краснокаменском. Мужчина рыбачил на лодке, которая впоследствии перевернулась.

Поисковые работы, направленные на обнаружение пропавшего мужчины, велись четыре дня. Сотрудники администрации, МЧС, спасательного отряда ППГХО и полиции ежедневно обследовали восемь километров береговой линии озера и акваторию площадью три квадратных километра. Всего в поисках рыбака были задействованы четыре единицы техники, четыре плавсредства и 16 человек, сообщается на сайте Краснокаменской администрации.

Тело мужчины передано на экспертизу для установления точной причины смерти. Правоохранители проводят доследственную проверку.

Похожий случай произошел ранее под Волгоградом. Сотрудники МЧС и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обнаружили тело 57-летнего рыбака из Камышина после трех дней поисков.

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