Депутат Бурматов объяснил, зачем Россия помогает Турции в тушении пожаров

Москва, 31 июля. Решение российских властей отправить в Турцию специальную технику для ликвидации пожаров обусловлено заботой о туристах из России, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Общество неоднозначно отреагировало на решение отправить на турецкие курорты воздушную технику МЧС и Минобороны РФ для ликвидации происшествий. Многие раскритиковали эту инициативу, поскольку такая техника необходима для борьбы с пожарами на территории России.

«Понятно, что у нас сейчас те, кто борются с пожарами в Якутии, Карелии, других регионах, действительно работают на пределе своих возможностей, но в Турции сейчас большое количество наших граждан», — заявил Бурматов.

Депутат подчеркнул, что это решение было принято для спасения россиян, которые сейчас находятся на курортах.

Отдыхающая на турецком курорте Мармарис россиянка ранее рассказала об обстановке на туристической территории после сообщений о пожаре. По ее словам, вертолеты до сих пор пытаются потушить огонь.