Погода в Москве и европейской части РФ в начале августа: жара, грозы и «субтропики»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал ФАН, что на следующей неделе в европейской части России будет в основном тепло.

В первые дни августа следует ждать и жары, и циклонов, и гроз, и даже погоды «как в Сочи», отметил синоптик в эксклюзивном интервью.

«На протяжении всей первой недели последнего летнего месяца (если не считать 1 августа) в центре европейской России погода будет по своим характеристикам неоднозначной, — отметил Леус. — Нас ждут и очень теплые дни, и достаточно прохладные, не обойдется без грозовых дождей».

По словам собеседника ФАН, начнется неделя очень теплой погодой — в понедельник столбики термометров в период максимального прогрева воздуха приблизятся к отметке +30ºC.

«В столице — 28-30 градусов тепла, в Московской области, особенно в ее южных районах, других южных областях центральной части европейской России — от 26 до 31 градуса тепла, — сказал метеоролог. — Несмотря на это, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди ливневого характера с грозами. И уже в ночь на вторник пройдет холодный атмосферный фронт».

Во вторник и ночью, и в дневные часы высока вероятность дождей и гроз, но какими-то экстремальными они не окажутся — число осадков не будет превышать обычных суточных значений для августа, заверил ведущий специалист «Фобоса».

«При этом температура резко понизится, — добавил он. — Во вторник, если говорить о Москве, — 22-24 градуса тепла. А в соседних регионах — 21-26 градусов. В среду над центральной частью европейской России расположится небольшой промежуточный очаг повышенного атмосферного давления — облака поредеют, дожди прекратятся, но существенного потепления или жары ожидать не стоит».

Невские Новости / Юлия Митина

Температура повысится чисто символически: 23-25 градусов тепла в Москве и 22-27 градусов — в соседних регионах, свидетельствует собеседник ФАН.

«Примерно такая же погода, но чуть более теплая, ждет жителей этой части нашей страны в четверг: 25-27 градусов тепла в Москве, 24-29 градусов — в соседних областях, — подчеркнул Леус. — И также без осадков. А вот в пятницу нас ждет влияние очередного циклона: мы попадем в его теплый сектор — облаков станет больше, вновь высока вероятность дождей и гроз».

Но будет тепло, этакие московские субтропики или среднеевропейские субтропики, как будет угодно, привел сравнение специалист центра погоды «Фобос».

«Погода в Москве и вообще в центральной части европейской России в пятницу будет похожа на сочинскую, — сказал синоптик. — А именно — влажно, с короткими дождями и грозами, 26-28 градусов тепла в столице, 24-29 градусов — в соседних регионах».

В следующие выходные мы все еще будем находиться в теплой части циклона — при такой же достаточно влажной, душной и очень теплой погоде с температурой 25-30 градусов тепла и с высокой вероятностью локальных грозовых дождей, заключил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что несколько регионов страны ожидает на днях аномальная жара.