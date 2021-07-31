Британский авианосец HMS Queen Elizabeth вошел в Южно-Китайское море

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о визите министра обороны США Ллойда Остина в Сингапур, Вьетнам и на Филиппины, заходе британского авианосца HMS Queen Elizabeth в Южно-Китайское море, переговорах заместителя госсекретаря Соединенных Штатов с китайскими коллегами в Тяньцзине, а также о первом трехстороннем стратегическом диалоге между Вашингтоном, Токио и Тайбэем.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Министр обороны США Ллойд Остин стал первым членом администрации Джо Байдена, который на этой неделе посетил Юго-Восточную Азию (ЮВА). Визит главы Пентагона в Сингапур, Вьетнам и на Филиппины призван восстановить отношения со странами региона после нескольких лет фактического игнорирования со стороны предыдущего лидера Дональда Трампа.

Выступая в Сингапуре Остин повторил тезис о том, что претензии Пекина практически на все Южно-Китайское море «не имеют оснований в международном праве» и «попирают суверенитет государств региона».

«Мы также стали свидетелями агрессии против Индии, дестабилизирующей военной деятельности и других форм принуждения против народа Тайваня, а также геноцида и преступлений против человечности в отношении мусульман-уйгуров в Синьцзяне», — заявил министр обороны США.

В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал американскую сторону «не раздувать проблему Китая на каждом шагу и делать больше на благо мира и стабильности».

«США игнорируют факты, намеренно клевещут на Пекин, вмешиваются во внутренние дела страны и сеют раздор между государствами региона с целью удовлетворения собственных геополитических интересов», — сказал Чжао на брифинге.

В Ханое Ллойд Остин обменялся со своим вьетнамским коллегой Фан Ван Зянгом «информацией о ситуации в области безопасности и мира в Индо-Тихоокеанском регионе и ЮВА, особенно в Южно-Китайском море».

Но основной темой переговоров на встрече с президентом и премьер-министром стало обсуждение возможности повышения уровня отношений между США и Вьетнамом с «всеобъемлющего партнерства» до «стратегического».

On the long flight home, I'll be reflecting on all the productive discussions I had with our friends & partners in Singapore, Vietnam & the Philippines.



America’s network of alliances & friendships is an unparalleled strategic asset, and it’s an asset I do not take for granted. pic.twitter.com/upsJr0YtBm — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) July 30, 2021

Наиболее важным результатом азиатского турне главы Пентагона стало полноценное возобновление действия соглашения о посещении войск (VFA), которое с 1999 года регулирует присутствие американских военных на Филиппинах.

В начале 2020 года президент Родриго Дутерте поручил начать процесс расторжения ключевого договора. Поводом для ухудшения отношений стала отмена американцами визы в США Рональду де ла Росе, бывшему начальнику полиции, который был ответственным за проведение антинаркотической кампании.

Но уже в июне Филиппины приостановил расторжение соглашения «в свете политических и других событий в регионе», под которыми подразумевалась возросшая активность КНР в Южно-Китайском море. Манила также рассчитывала на увеличение помощи со стороны американцев, в том числе вакцинами от COVID-19.

I just left a productive meeting with President Rodrigo Duterte. We discussed the importance of the U.S.-Philippines alliance and the strong ties between our people. pic.twitter.com/wIHF3r21Aj — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) July 29, 2021

Поездка Остина последовала за недавними визитами заместителя госсекретаря США Венди Шерман в ряд стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также в Японию и Китай. В это же время американский госсекретарь Энтони Блинкен посетил Индию, которую Вашингтон рассматривает в качестве важного партнера в противостоянии с Пекином.

По окончании турне министра обороны Белый дом сообщил, что в августе вице-президент США Камала Харрис посетит Сингапур и Вьетнам с целью укрепления отношений и расширения экономического сотрудничества с двумя «важнейшими партнерами» в Индо-Тихоокеанском регионе. Предстоящая поездка рассматривается как часть усилий по увеличению американского присутствия в ЮВА.

«Предстоящий визит является продолжением работы по углублению нашего взаимодействия с Юго-Восточной Азией. Харрис станет первым вице-президентом, когда-либо посетившим Вьетнам», — подчеркнул старший советник Белого дома Саймон Сандерс.

US Vice President Kamala Harris to make first official visit to Singapore, Vietnam https://t.co/l2Br2LGhUF pic.twitter.com/EHrBhsKNu7 — CNA (@ChannelNewsAsia) July 30, 2021

Южно-Китайское море

Британская авианосная ударная группа (АУГ) во главе с HMS Queen Elizabeth 28 июля вошла в Южно-Китайское море (ЮКМ). Боевые корабли проследовали наиболее прямым маршрутом в Филиппинское море для проведения учений с союзниками и партнерами.

Впервые в данном морском регионе одновременно находились китайский авианосец «Шаньдун» и британский HMS Queen Elizabeth.

Ударная группа, в состав которой также входят эсминец ВМС США и голландский фрегат, отплыла из Великобритании в мае с целью первого развертывания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Операции проводятся в тесной координации с американской стороной.

Ллойд Остин, выступая 27 июля в Сингапуре, назвал развертывание кораблей Соединенного Королевства «историческим» и подчеркнул «незаконность» претензий КНР на большую часть Южно-Китайского моря.

В это же время Седьмой флот США объявил, что литоральный боевой корабль USS Tulsa, эскадренный миноносец USS Kidd и экспедиционные силы впервые сформировали в ЮКМ группу для выполнения полного спектра задач как на море, так и в прибрежных водах.

В свою очередь Поднебесная на этой неделе провела серию военно-морских учений в Южно-Китайском и Желтом морях, а также в Бохайском заливе. Пекин неоднократно обвинял американцев и их союзников в провоцировании напряженности у своих водных границ. Западные страны в свою очередь настаивают на приверженности идее «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

China is conducting several exercises in the South China Sea. pic.twitter.com/kQZhqoMgHG — Duan Dang (@duandang) July 28, 2021

Китай

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман 25-26 июля посетила китайский город Тяньцзинь, где провела встречи с заместителем министра иностранных дел Се Фэном и главой МИД КНР Ван И.

В ходе переговоров американская чиновница выразила обеспокоенность по поводу прав человека, в том числе в Гонконге и Тибете, «продолжающийся геноцид и преступления против человечности» в Синьцзяне, осудила поведение Пекина в киберпространстве и его действия в Тайваньском проливе, Восточно- и Южно-Китайском морях.

В свою очередь Се Фэн отметил, что китайско-американские двусторонние отношения находятся в тупике и сталкиваются с серьезными трудностями, потому что Вашингтон рассматривает Пекин в качестве «воображаемого врага». Ван И призвал США не вмешиваться во внутренние дела КНР, а также отменить односторонние санкции, торговые тарифы и технологические ограничения в отношении китайских компаний.

В целом, визит заместителя госсекретаря нельзя назвать плодотворным. Стороны в очередной раз лишь обозначили взаимные претензии, о которых было известно ранее, но не предложили никаких механизмов для выстраивания конструктивного диалога.

Chinese Foreign Minister Wang Yi met with U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman.



Wang drew three bottom lines on #ChinaUS relations & urged the U.S. to follow in order to prevent the bilateral ties from further deteriorating. pic.twitter.com/jKxV4VFnav — ZouYue (@ZouYueTweets) July 27, 2021

Тайвань

Эскадренный миноносец USS Benfold 28 июля совершил очередной проход через Тайваньский пролив с целью демонстрации «приверженности США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

«USS Benfold осуществил плановый проход через Тайваньский пролив в международных водах в соответствии с нормами международного права», — говорится в сообщении Седьмого флота ВМС США, базирующегося в Японии.

Ранее в этом месяце боевой корабль провел операцию по обеспечению свободы навигации вблизи Парасельских островов, на которые одновременно претендуют КНР, Вьетнам и Тайвань.

Восточное командование театра военных действий НОАК в ответ на действия американского флота заявило, что именно США несут главную ответственность за дестабилизацию ситуации в данном районе.

Updated table on reported Taiwan Strait transits by the U.S. Navy. This is USS Benfold's first such reported passage, similar to its maiden FONOP earlier in SCS. Prelim pattern indicates possibly 1 such transit per month. Thanks @johnsfeng and @jljzen for the initial heads-up. pic.twitter.com/rE9ZNH7G0s — Collin Koh (@CollinSLKoh) July 29, 2021

Законодатели из США, Японии и Тайваня 29 июля провели первый трехсторонний стратегический диалог, обсудив проблему экспансии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В ходе онлайн-мероприятия бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ особо отметил «угрозы тайваньской демократии» на фоне событий прошлых годов в Гонконге.

«То, что произошло в Гонконге, никогда не должно произойти на Тайване», — заявил Абэ.

Японский премьер призвал Вашингтон и Тайбэй присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ВПТТП) для дальнейшего наращивания экономического сотрудничества.

Он также поддержал идею участия Тайваня в качестве наблюдателя во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вопросы безопасности были главной темой обсуждения во время закрытой части заседания, подробности которого не разглашаются. Участники договорились проводить трехсторонний стратегический диалог на регулярной основе.