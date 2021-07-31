Врио главы Мордовии помог расчистить территорию монастыря, где жил адмирал Ушаков

Саранск, 31 июля. В преддверии 20-летия канонизации праведного воина Феодора Ушакова врио главы Мордовии принял участие в субботнике на территории Рождество-Богородичного мужского монастыря. Здесь, в главной обители Темниковского района, адмирал провел свои последние годы жизни.

Подготовить обитель к юбилейной дате вызвались местные волонтеры. Их поддержали региональные министерства культуры и спорта, а также жители города Темников.

/ Пресс-служба главы Республики Мордовия

4 августа на территории монастыря пройдут торжественные мероприятия. Всех желающих пригласят на экскурсии по местам, где молился и жил Феодор Ушаков.

Ранее ФАН писал, что частицу мощей адмирала доставят в итальянский город Палермо. Святыня будет находиться в православном храме Александра Команского.