Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 20:23
20:22
Общество
МВД проводит в Крыму кампанию по привлечению молодежи на службу
20:22
Армия
Российский ударный беспилотник «Орион» превратят в истребитель танков
20:19
Шоу-бизнес
Молодая жена Евгения Петросяна заявила, что ее сын будет учить армянский язык
20:18
Армия
Бойцы ЦВО получили бронетехнику перед совместными маневрами ВС России и Узбекистана
20:18
Армия
Первая группа кораблей Северного флота РФ завершила проход Балтийских проливов
20:17
Армия
Китай направил в Россию танки Type 96В для участия в армейских играх АрМИ-2021
20:15
Общество
Принц Чарльз обеспокоен ухудшением отношений с принцем Гарри и Меган Маркл
20:15
Весь мир
Британский авианосец HMS Queen Elizabeth вошел в Южно-Китайское море
20:13
Экономика
Премиальный купе-кроссовер Infiniti QX55 приедет в РФ до конца года
20:13
Происшествия
Семь человек пострадало в пожаре в Нижнем Новгороде: ФАН публикует видео
Все новости

Глава СИБУРа заверил, что казанский «Рубин» просуществует еще минимум два года
Спорт
Глава СИБУРа заверил, что казанский «Рубин» просуществует еще минимум два года
rubin-kazan.ru  /  Официальный сайт ФК «Рубин»

Казань, 31 июля. Татарстанский футбольный клуб «Рубин» и другие спортивные команды республики, финансируемые региональным нефтяным гигантом ТАИФ, просуществуют еще не менее двух лет. Нефтегазохимическая компания СИБУР, с которой сливается ТАИФ, не заинтересована в их ликвидации.

«Клубы «Рубин» и «Нефтехимик» мы воспринимаем как данность, как часть культуры и общества. Они есть, и мы точно не нацелены на то, чтобы их не было», — заявил председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов в интервью изданию «Бизнес Online».

По его словам, существованию спортивных команд ничего не угрожает ближайшие два года.

«Нет, и через два тоже не исчезнут», — ответил Конов на вопрос о том, исчезнут ли клубы через год.

О слиянии СИБУРа и ТАИФа стало известно в апреле. Позднее Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку. Холдинг ТАИФ на протяжении долгого времени спонсирует многие татарстанские спортивные клубы, в числе которых футбольные «Рубин» и «Нефтехимик», а также хоккейный «Нефтехимик» и ватерпольный «Синтез».

Ранее ФАН сообщал, что «Рубин» объявил о приостановке продажи сезонных абонементов на домашние матчи. Первую игру в новом сезоне на своем стадионе клуб провел против московского «Спартака».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Глава СИБУРа заверил, что казанский «Рубин» просуществует еще минимум два года
россия рубин татарстан сибур нефтехимик таиф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru