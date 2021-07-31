Глава СИБУРа заверил, что казанский «Рубин» просуществует еще минимум два года

Казань, 31 июля. Татарстанский футбольный клуб «Рубин» и другие спортивные команды республики, финансируемые региональным нефтяным гигантом ТАИФ, просуществуют еще не менее двух лет. Нефтегазохимическая компания СИБУР, с которой сливается ТАИФ, не заинтересована в их ликвидации.

«Клубы «Рубин» и «Нефтехимик» мы воспринимаем как данность, как часть культуры и общества. Они есть, и мы точно не нацелены на то, чтобы их не было», — заявил председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов в интервью изданию «Бизнес Online».

По его словам, существованию спортивных команд ничего не угрожает ближайшие два года.

«Нет, и через два тоже не исчезнут», — ответил Конов на вопрос о том, исчезнут ли клубы через год.

О слиянии СИБУРа и ТАИФа стало известно в апреле. Позднее Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку. Холдинг ТАИФ на протяжении долгого времени спонсирует многие татарстанские спортивные клубы, в числе которых футбольные «Рубин» и «Нефтехимик», а также хоккейный «Нефтехимик» и ватерпольный «Синтез».

Ранее ФАН сообщал, что «Рубин» объявил о приостановке продажи сезонных абонементов на домашние матчи. Первую игру в новом сезоне на своем стадионе клуб провел против московского «Спартака».