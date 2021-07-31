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Дноуглубительные работы на Дону обеспечат бесперебойную работу морских портов региона
Общество
Дноуглубительные работы на Дону обеспечат бесперебойную работу морских портов региона
сайт правительства Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 31 июля. Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приступил к дноуглубительным работам на маловодных участках Дона для прохождения габаритных судов по речной акватории.

Как отметили в управлении информационной политики региона, работы проходят на Таганрогском подходном канале и в морской части Азово-Донского морского канала. Также в планах углубить дно на внешней и внутренней акватории морского Таганрогского порта. 

Дноуглубительные работы на Дону обеспечат бесперебойную работу морских портов региона
сайт правительства Ростовской области  / Неизвестен

Работами займется флот из 11 судов. До конца года подрядчик планирует выполнить дноуглубление в объеме 950 тыс. кубометров грунта, что обеспечит бесперебойную работу морских портов в Азове, Таганроге и Ростове-на-Дону. 

В областном правительстве напомнили и о разработке документации по работам на судоходном участке реки Дон от 3121 до 3169 км. По мнению чиновников, данный проект станет важным этапом развития всех морских портов в регионе.

Ранее ФАН сообщал, что Новошахтинск получит 26 млн рублей из резервного фонда Ростовской области для сноса 24 ветхих домов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Василий Голубев. 

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