Дноуглубительные работы на Дону обеспечат бесперебойную работу морских портов региона

Ростов-на-Дону, 31 июля. Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приступил к дноуглубительным работам на маловодных участках Дона для прохождения габаритных судов по речной акватории.

Как отметили в управлении информационной политики региона, работы проходят на Таганрогском подходном канале и в морской части Азово-Донского морского канала. Также в планах углубить дно на внешней и внутренней акватории морского Таганрогского порта.

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Работами займется флот из 11 судов. До конца года подрядчик планирует выполнить дноуглубление в объеме 950 тыс. кубометров грунта, что обеспечит бесперебойную работу морских портов в Азове, Таганроге и Ростове-на-Дону.

В областном правительстве напомнили и о разработке документации по работам на судоходном участке реки Дон от 3121 до 3169 км. По мнению чиновников, данный проект станет важным этапом развития всех морских портов в регионе.

Ранее ФАН сообщал, что Новошахтинск получит 26 млн рублей из резервного фонда Ростовской области для сноса 24 ветхих домов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Василий Голубев.