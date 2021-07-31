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Мороженое со вкусом морской свинки приготовили в Эквадоре
Общество
Мороженое со вкусом морской свинки приготовили в Эквадоре

Жительница Эквадора Мария дель Кармен Пилатана — автор самых диковинных и невообразимых вкусов излюбленного десерта всех времен и народов — мороженого.

Потеряв работу, находчивая дама ради семьи отправилась прямиком на кулинарные курсы и занялась изготовлением фруктового лакомства. Наставник Марии предложил ей задуматься над разработкой новых вкусов, чтобы занять свою нишу на уже сформировавшемся рынке сладостей. И старательная ученица спустя полгода методом проб и ошибок совершила свое первое удивительное открытие: она изготовила мороженое с пикантным вкусом… морской свинки! В Эквадоре и в ряде других стран, как бы дико это ни звучало для европейцев, за милую душу едят морских свинок в любом виде, но десерты с ними еще никто не делал. Теперь появилось и мороженое из грызунов, которое содержит различные питательные вещества, например, коллаген, который укрепляет суставы и делает кожу бархатной. Но на морской свинке Мария не остановилась: для сладкоежек из Эквадора и туристов она приготовила несколько видов мороженого с экзотическими нотками.

«Мы используем для производства жуков, крабов, грибы; на подходе сверчки и жареная еда...», — пообещала Мария.

Мария утверждает, что в скором времени она сможет предложить своим клиентам еще более сумасшедшее ароматизированное мороженое. Выдумщица стремится подарить новую жизнь традиционным блюдам Эквадора. 

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эквадор мороженое кулинария десерты
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