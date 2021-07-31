Названы овощи, которые полезнее всего есть в сыром виде

Москва, 31 июля. Ряд продуктов теряет полезные и питательные свойства во время готовки, поэтому специалисты рекомендуют есть их в сыром виде.

Свекла, к примеру, является овощем с высоким содержанием клетчатки и витаминов. Если есть ее сырой, то можно укрепить иммунитет, а также повысить выносливость и нормализовать давление. Без термической обработки полезен и лук за счет нахождения в составе соединений серы и антиоксидантов.

Кокосовый орех тоже стоит употреблять без какой-либо готовки. Он несет пользу для организма за счет клетчатки, белков, углеводов, витаминов и минералов. Также сырыми стоит есть брокколи, которые способны насытить железом, магнием, кальцием, селеном и многими другими веществами. В заключении эксперты рекомендуют обратить внимание на помидоры, которые являются основным пищевым источником ликопина.

Продукты, богатые флавоноидами, в свою очередь, способны снизить риски когнитивных расстройств. К ним относятся апельсины, перец, сельдерей, грейпфруты, яблоки, сообщили американские ученые.